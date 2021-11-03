中國電視台又來抄襲了！這次是《換乘戀愛》、《偶然成為社長》，連中國網友都看不下去狂噴：抄能力！

中國綜藝又又又抄襲了韓國綜藝，不僅被外網狂噴，連中國網友自己都看不下去了。

號稱以綜藝立台的芒果台（湖南衛視）最近官宣了兩部新綜藝，一部叫做《做朋友也沒關係》，另一部為《雲上的小店》，因為《乘風破浪的姐姐》和《披荊斬棘的哥哥》的熱播，芒果台圈了不少綜藝粉，這次間隔沒多久就連連官宣兩部新綜藝，怎能叫觀眾不關注？

（圖源：新浪微博@芒果TV、@湖南衛視雲上的小店）

《做朋友也沒關係》的是要打造一檔青年情感圖鑒真人秀節目，是做朋友關係的朋友？ 還是做朋友也沒關係？ 節目讓三對分手情侶約會重啟，留人開啟合宿生活，面對昔日前任和心動新人，他們會如何選擇？ 而《雲上的小店》則關注了鄉村振興，由4位明星共同經營一家便民小店，小店要滿足村裡的日常需求，承擔起村裡美食、文藝、社交中心的功能。

（圖源：新浪微博@芒果TV、@湖南衛視雲上的小店）

是不是極其眼熟？這不就是韓國最近大火的素人情感綜藝《換乘戀愛》和車太鉉、趙寅成的《偶然成為社長》嗎？芒果台官宣之後立刻就在新浪微博上引爆了爭議，被內地的網友們罵得體無完膚，明明可以製作出《披荊斬棘的哥哥》這類超具國民話題度的新穎綜藝，為何偏偏要去抄襲他國綜藝呢？廣大網友批評芒果台：「我看綜藝都是先入為主的，你們能不能不抄啊」、「惡心+丟人，被韓國人看到又要被罵」、「你們什麼時候抄羅PD Youtube頻道上的節目？」 、「太丟人了，前幾天鬧得《魷魚遊戲》還不夠嗎」、「芒果台是要走黑紅路線嗎」、「你們要是買了版權就大大方方說出來，總比被罵到紅好吧」、「其實國內有些綜藝是買了版權的，但就是不說出來，據說就是為了蹭熱度，畢竟黑紅也是一種風格（這兩檔節目有沒有買我也不知道）」、「抄能力」等。



（圖源：tvN《偶然成為社長》、TVING《換乘戀愛》官方海報）

（封面圖源：tvN《偶然成為社長》、TVING《換乘戀愛》官方海報）

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