李学周继《以吾之名》续扮忠仆！新剧《就这样前往青瓦台》转职金成铃随行秘书

因《以吾之名》迷上李学周的朋友们，接下来可以考虑这部啦～！

线上串流平台wavve原创剧《就这样前往青瓦台》即将播出，由《The Call：超时空通话》（声命线索）金成铃、《德鲁纳酒店》裴海善、《恶魔法官》白贤镇与《以吾之名》李学周饰演。

（图源：FB@wavve.official ）

《就这样前往青瓦台》属政治题材黑色喜剧，讲述奥运金牌得主出身的李正恩，糊里糊涂被任命为文化体育观光部部长，又面临身为政治评论家的丈夫金成南遭绑架，故事以她为了解救丈夫而东奔西走的一周为背景，展开哭笑不得的政治讽刺喜剧。

（图源：FB@wavve.official）

金成铃、白贤镇即饰演李正恩、金成南夫妇，在政界有「汝矣岛罗密欧与茱丽叶」之称（下图上下）；裴海善饰演在野党重要人物「车贞元」（下图左）；李学周饰演李正恩的随行秘书「金洙珍」（下图右）。

（图源：FB@wavve.official）

李学周近期在Netflix原创剧《以吾之名》中，扮演黑帮大老崔武镇（朴喜洵 饰）身边忠心耿耿的助手郑泰州，常喜怒不形於色、西装笔挺且优雅的站在崔武镇身边，就算不说话也非常有存在感，让不少观众被他的独特魅力吸引。

（图源：Netflix@《以吾之名》截图）

*延伸阅读：‎《以吾之名》李学周忠仆形象超有魅力，让人忘记他曾经演过《夫妻的世界》的极恶渣男！

虽然李学周此次在《就这样前往青瓦台》也是扮演助手角色，但金洙珍一角曾是在车贞元的心腹，为什么突然跳槽到李正恩身边担任秘书？两人将在互相信任却又猜疑的微妙氛围中共事。

首支预告中，李正恩竟拿著枪质问金洙珍：「为什么由你来判断？」究竟金洙珍会是「忠朴」还是「卧底」？而二支预告有更多金洙珍与李正恩共事画面，黑色喜剧的风格更加强烈。

（图源：YouTube@wavve웨이브 截图）

▼首支预告



▼二支预告



wavve原创剧《就这样前进青瓦台》将於每周五一次公开4集，共12集。

▼最后附上李学周与前后任老板合影

（图源：IG@imcokecolor）

（图源：IG@imcokecolor）



（封面图源：YouTube@wavve웨이브 截图、FB@wavve.official）

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