「希望6个人一直走下去！」韩网对金宣虎下车《两天一夜》意见两极

《两天一夜》已经在昨日宣布金宣虎下车，但在赞成的声音之外，也有不少韩国观众表示希望他继续留在节目。

随著前女友爆料、金宣虎时隔三日道歉，很多韩国观众来到KBS网站留言要求金宣虎下车，《两天一夜》也在昨日中午正式宣布金宣虎离开节目组。

不过在前女友A某昨晚PO文表示已经接到金宣虎的道歉、决定删除爆料文后，舆论开始缓慢回温，有观众在KBS和《两天一夜》的网站PO文表示反对金宣虎下车。

KBS观众权益中心的观众请愿留言板上出现多个「反对金宣虎下车」的请愿，其中一个已获得1万6千多人同意。 发帖人表示：「艺人当然应该展现出好的面貌，但看到他因为从前的事而一瞬间倒塌，粉丝和我都感到十分心痛和担忧。 艺人成为艺人之前也是一般人，和我们一样是人。 」该观众表示《两天一夜》一直以来带给他很多欢笑，希望好好解决解决、倾听对方的立场，而不是直接让他下车。



（图源：KBS观众权益中心网站截图）

《两天一夜》网站留言板有200多个反对下车的PO文，反对者也大多认为近日的风波属於演员的私生活，而恋人之间的事很难厘清事实关系，虽然在道德层面上应该批评，但人无完人、彻底反省即可，没有必要下车。



（图源：《两天一夜》网站留言板截图）

（封面图源：KBS《两天一夜》海报，IG@tvn_drama）

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