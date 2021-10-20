因私生活爭議，金宣虎確定從《兩天一夜》下車！製作組：「已經拍攝好的部分，將進行最大程度剪輯」

因私生活爭議，金宣虎確定從《兩天一夜》下車！製作組：「已經拍攝好的部分，將進行最大程度剪輯」

綜藝   2021年10月20日   星期三11:32   Yuan   117

今日（20日）根據韓媒 스포티비뉴스 （SPOTV NEWS）報導：「金宣虎確定退出KBS2綜藝節目《兩天一夜》。」製作組從當天上午開始開會，確定讓金宣虎退出，金宣虎也表明退出節目的意向。

隨後，《兩天一夜》方面表示：「製作組決定讓最近成為爭議的金宣虎下車，對於已經拍攝好的部分，將進行最大程度剪輯，最大限度地減少觀眾的不便。以後我們會成爲盡最大努力製作好節目的《兩天一夜》，感謝大家。」

（圖源： KBS《兩天一夜》截圖 ）

據悉，金宣虎的下車消息已經通知一起出演的延政勳、金鍾旼、文世潤、DinDin、RAVI。成員們多次通過節目表示：「不要闖禍，長長久久地做《兩天一夜》吧！」現在成員因突如其來的狀況而非常傷心。

（圖源： KBS《兩天一夜》官方海報 ）

金宣虎日前因前女友A某的爆料，陷入私生活爭議。事件發酵3天後，金宣虎在今日也通過經紀公司 Salt Entertainment 表示：「我曾經與那位認真地交往過，但交往期間因為我的疏忽和沒有深思熟慮的行為傷害到了她。我想與之見面並親自道歉，但是現在沒有辦法好好傳達我的歉意，我還在等（與她見面）。」

（圖源： Salt Entertainment ）

另外，金宣虎也提到：「對不起，讓一直以來信任、支持我的所有人失望了。因為我的不足，帶給一起出演作品的演員們和相關人員諸多困擾，真心向所有受到傷害之人道歉。」

（圖源： IG@salt_ent）

（圖源： KBS《兩天一夜》＆Salt Entertainment）

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留言/評論
  • 直到今天到歉了還一堆護夫粉，看到留言近乎一面倒維護他, 一直說專注事業專注戲上...真的能看得下去??? 認真問是不是演技好人設好就真的可以不管人格道德上的錯誤??? 突然發現這樣的話之前很多因為對象懷孕而突然宣佈結婚的藝人是不是超負責任了...到底是怎樣的社會和人才會造成這樣的價值觀...
    1小時前
  • 韓國對藝人或政治人物要求高很多，這不是很早的事情嗎？……怎麼還有在護航，說的好像金宣虎很無辜，我以為他要進入演藝圈這塊，就有心理準備，早爆晚爆，事實就是有做過，差在哪裡？
    1小時前
  • 看了留言，为什么这么多人觉得没问题，只能说是我太保守了
    2小時前
  • 女生被逼迫墮胎再冷淡分手，被深愛且想共組家庭的對象，每說一句不要小孩，都會像刀在割，是很嚴重的傷害，怎麼很多人檢討女生！戲裡角色是虛構的且完美人設，但本人行為確實是渣男的言行，要悔過和痛改前非才對
    1小時前
  • 感情的事沒人說的準 都是成年人 還是會繼續支持他
    2小時前
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