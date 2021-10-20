因私生活爭議，金宣虎確定從《兩天一夜》下車！製作組：「已經拍攝好的部分，將進行最大程度剪輯」

今日（20日）根據韓媒 스포티비뉴스 （SPOTV NEWS）報導：「金宣虎確定退出KBS2綜藝節目《兩天一夜》。」製作組從當天上午開始開會，確定讓金宣虎退出，金宣虎也表明退出節目的意向。
隨後，《兩天一夜》方面表示：「製作組決定讓最近成為爭議的金宣虎下車，對於已經拍攝好的部分，將進行最大程度剪輯，最大限度地減少觀眾的不便。以後我們會成爲盡最大努力製作好節目的《兩天一夜》，感謝大家。」
（圖源： KBS《兩天一夜》截圖 ）
據悉，金宣虎的下車消息已經通知一起出演的延政勳、金鍾旼、文世潤、DinDin、RAVI。成員們多次通過節目表示：「不要闖禍，長長久久地做《兩天一夜》吧！」現在成員因突如其來的狀況而非常傷心。
（圖源： KBS《兩天一夜》官方海報 ）
金宣虎日前因前女友A某的爆料，陷入私生活爭議。事件發酵3天後，金宣虎在今日也通過經紀公司 Salt Entertainment 表示：「我曾經與那位認真地交往過，但交往期間因為我的疏忽和沒有深思熟慮的行為傷害到了她。我想與之見面並親自道歉，但是現在沒有辦法好好傳達我的歉意，我還在等（與她見面）。」
（圖源： Salt Entertainment ）
另外，金宣虎也提到：「對不起，讓一直以來信任、支持我的所有人失望了。因為我的不足，帶給一起出演作品的演員們和相關人員諸多困擾，真心向所有受到傷害之人道歉。」
（圖源： IG@salt_ent）
（圖源： KBS《兩天一夜》＆Salt Entertainment）
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