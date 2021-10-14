這算是史無前例嗎！韓劇《黑色太陽》直接官宣女主朴河宣真的下車了，劇組：本來就這樣設定的

宣傳時，朴河宣排位放在女一的位置，結果，劇到一半，就GG領便當了，官方還正式出面表態沒有反轉，不留懸念，大家覺得呢？

熱門韓劇《黑色太陽》劇情進入後半段，演員排位的宣傳上都是放在女一位置的女主角－朴河宣（飾演 徐秀妍），在第6集就中槍，觀眾們對於她的存亡有著多重猜想，很好奇之後是否會有反轉。



（圖源：MBC《黑色太陽》官網截圖）



（圖源：MBC《黑色太陽》官網截圖）



（圖源：NAVER@MBC《黑色太陽》演員名單截圖）

昨天官方特別出了新聞表明朴河宣確定下車：人物設定本來就是計劃在中間就退場的「規則改變者」，為劇情帶來重大轉折的角色，拋開分量地連接著國情院主要人物中，既重要又很有難度的人物，所以需要有演技功力又值得信賴的好演員，也是在選角時，特別用心進行的選角。



（圖源：黃viu煲劇平台@《黑色太陽》截圖）

＊相關內容：

EP.6，徐秀妍遭槍擊事件

EP.7，開頭直接講她「49祭」，死亡後飛速過了49天

幸好朴河宣不執著於分量，對角色的重要性感同身受，並接納了角色，作為企劃者非常感謝她。之後，我們也會盡最大努力把好作品呈現給觀眾們，希望大家可以支持到最後。



（圖源：MBC《黑色太陽》官網截圖）

＊延伸閱讀：《黑色太陽》朴河宣被批演技差：「秒變情境喜劇」，且妝容與髮型像埃及豔后格格不入

（封面圖源：MBC《黑色太陽》官網截圖、黃viu煲劇平台@《黑色太陽》截圖）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞