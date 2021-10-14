「只要我不尷尬，尷尬的就是別人！」《海岸村恰恰恰》金宣虎被打戲份的片場竟然是這個樣子～

金宣虎完美地詮釋了什麼叫做「只要我演技好，人再多都不尷尬」。

金宣虎和申敏兒主演的《海岸村恰恰恰》正在熱播中，從首播開始就收視率節節升高，是近期最熱門的韓劇之一。 隨著劇情接近尾聲，金宣虎扮演的男主角「洪鬥植」的缺失的5年秘密被揭開。 10月10日播出的劇集裡，金道河（李錫炯 飾）在得知洪班長的本名之後憤怒揮拳，原來金道河的爸爸是洪鬥植曾經工作過的公司裡的警衛大叔。 即使被打到嘴角出血，跌坐在地上，洪鬥植依舊沒有反抗的意思，只是表情裡帶著後悔和「該來的終究來了」的坦然，情緒極為複雜，似乎欠了對方很大一筆債一般。 該場景播出當時看得觀眾心疼不已，洪班長這樣神色黯然的模樣還是第一次見到。



（圖源：tvN《海岸村恰恰恰》截圖）

相關戲份拍攝現場的花絮日前在網路上曝光，網友們看完後全都哈哈大笑。 拍攝這個鏡頭時，金宣虎其實是被劇組工作人員圍著的，一個人面對十數人，有的扛著攝影機，有的拿著收音麥克風，有的拿著反光板，有的拿著遮光板，全都圍著男主角。 一般人遇到這種狀況很難不笑場，然而金宣虎卻非常專業，不僅沒有笑場，還演繹出了場景需要的情緒起伏，沒有搭檔演員又怎麼樣？ 對著鏡頭自己照樣演，彷彿鏡頭就是搭檔，眼睛里噙滿淚水，下一秒就要哭出來一樣。



看到這出場景的網友們也紛紛留言評論，無不讚美金宣虎的演技，表示：「果然不是誰都能當演員的」、「場面太尷尬了，尷尬到想摳腳，金宣虎怎麼受得了？」、「居然不會笑場」、「演技天才啊，是天才」等。

（封面圖源：tvN《海岸村恰恰恰》截圖）

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