只對女性開放的快樂天堂！不愧是「成人Idol」，Narsha導演的猛男秀來了

閃瞎女觀眾眼睛的拉斯維加斯猛男秀，韓國竟然也有了，導演還是女愛豆。

熟悉韓娛圈的人一定都聽過Brown Eyed Girls這支女團吧，大紅的《Abracadabra》扭臀舞就出自她們，是K-POP界獨一無二的「成人愛豆」，主打性感熟女風，成員們的舞台表演也是熱辣無比，隨時隨地地撩撥著人心。 而出自該女團的成員Narsha最近一聲不響地就做了件大事，居然推出了導演處女作「Wid Wild」第1季節之《Fantastic Nightmare》，而且十分符合她成人愛豆團出身的名號，因為這是一場轉為女生安排的19禁猛！男！秀！

Narsha表示：「接觸過美國的男脫衣舞俱樂部和魔力麥克秀之後就想為什麼韓國沒有這種形式的演出呢？ 在美國這類秀場並不是什麼風月場所，而是女性可以輕鬆觀看的場合，作為歌手、作為普通女性，我還蠻渴望這類文化的。 這次又遇到執導Brown Eyed Girls19禁演唱會的導演，於是就有了這次的猛男秀。」



（圖源：IG@narsha81）

日前Wild Wild官方帳號就公開了參加演出的猛男演員們，一群帥哥半裸出鏡，全都是寬肩窄腰倒三角身材，巧克力腹肌一個比一個明顯，下半身穿著緊繃的牛仔褲，真的讓女生們不知道該看哪裡了。



（圖源：IG@wildwild_official）

雖說都是猛男，但猛男的類型也不同，有長髮飄逸的文青型、有皮膚白皙的奶狗型、有氣質非凡的霸道總裁型，還有外國猛男！！簡直就是女生們的天堂啊，突然感受到了古代皇帝選妃的快樂（開玩笑）！！



（圖源：IG@wildwild_official）

據說整場秀禁止男士和19歲以下的女生進場，連工作人員都是女生呢。 姐妹們，是不是很好奇，下次來韓國的時候一定要看啊！！

（封面圖源：IG@wildwild_official）

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