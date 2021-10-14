这算是史无前例吗！韩剧《黑色太阳》直接官宣女主朴河宣真的下车了，剧组：本来就这样设定的

宣传时，朴河宣排位放在女一的位置，结果，剧到一半，就GG领便当了，官方还正式出面表态没有反转，不留悬念，大家觉得呢？

热门韩剧《黑色太阳》剧情进入后半段，演员排位的宣传上都是放在女一位置的女主角－朴河宣（饰演 徐秀妍），在第6集就中枪，观众们对於她的存亡有著多重猜想，很好奇之后是否会有反转。



（图源：MBC《黑色太阳》官网截图）



（图源：MBC《黑色太阳》官网截图）



（图源：NAVER@MBC《黑色太阳》演员名单截图）

昨天官方特别出了新闻表明朴河宣确定下车：人物设定本来就是计划在中间就退场的「规则改变者」，为剧情带来重大转折的角色，抛开分量地连接著国情院主要人物中，既重要又很有难度的人物，所以需要有演技功力又值得信赖的好演员，也是在选角时，特别用心进行的选角。



（图源：黄viu煲剧平台@《黑色太阳》截图）

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幸好朴河宣不执著於分量，对角色的重要性感同身受，并接纳了角色，作为企划者非常感谢她。之后，我们也会尽最大努力把好作品呈现给观众们，希望大家可以支持到最后。



（图源：MBC《黑色太阳》官网截图）

＊延伸阅读：《黑色太阳》朴河宣被批演技差：「秒变情境喜剧」，且妆容与发型像埃及艳后格格不入

（封面图源：MBC《黑色太阳》官网截图、黄viu煲剧平台@《黑色太阳》截图）

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