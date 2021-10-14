这算是史无前例吗！韩剧《黑色太阳》直接官宣女主朴河宣真的下车了，剧组：本来就这样设定的

这算是史无前例吗！韩剧《黑色太阳》直接官宣女主朴河宣真的下车了，剧组：本来就这样设定的

韩剧   2021年10月14日   星期四09:00   MiJimin   7

宣传时，朴河宣排位放在女一的位置，结果，剧到一半，就GG领便当了，官方还正式出面表态没有反转，不留悬念，大家觉得呢？

热门韩剧《黑色太阳》剧情进入后半段，演员排位的宣传上都是放在女一位置的女主角－朴河宣（饰演　徐秀妍），在第6集就中枪，观众们对於她的存亡有著多重猜想，很好奇之后是否会有反转。


（图源：MBC《黑色太阳》官网截图）


（图源：MBC《黑色太阳》官网截图）


（图源：NAVER@MBC《黑色太阳》演员名单截图）

昨天官方特别出了新闻表明朴河宣确定下车：人物设定本来就是计划在中间就退场的「规则改变者」，为剧情带来重大转折的角色，抛开分量地连接著国情院主要人物中，既重要又很有难度的人物，所以需要有演技功力又值得信赖的好演员，也是在选角时，特别用心进行的选角。

（图源：黄viu煲剧平台@《黑色太阳》截图）

＊相关内容：

EP.6，徐秀妍遭枪击事件

EP.7，开头直接讲她「49祭」，死亡后飞速过了49天

幸好朴河宣不执著於分量，对角色的重要性感同身受，并接纳了角色，作为企划者非常感谢她。之后，我们也会尽最大努力把好作品呈现给观众们，希望大家可以支持到最后。

（图源：MBC《黑色太阳》官网截图）

＊延伸阅读：《黑色太阳》朴河宣被批演技差：「秒变情境喜剧」，且妆容与发型像埃及艳后格格不入

（封面图源：MBC《黑色太阳》官网截图、黄viu煲剧平台@《黑色太阳》截图）

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留言/评论
  • 史上第一像女配角的女主角（出場戲份不多、台詞也不多、信息透露少、中途掛掉）
    1小时前
  • 我以为会在后面安排苏醒或反转，结果退场了。但女主退场也没关系。金芝恩虽然官宣女配，但是感觉上演技比女主的更为自然一些。反正这部也不谈爱情，有女主与否，都没有分别【女主又没有像女配那样，一直帮男主找线索破案】😂
    1小时前
  • 這部劇的第一第二女角們選角也太莫名其妙了
    1小时前
  • 沒想到女主真的死掉了 原以為是被局長藏起來沒死的說 雖然這齣有沒有女主角都沒有差別😆
    26分前
  • 我以為女主是劉在伊😅
    1小时前
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