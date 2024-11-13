曾與宋再臨合作，《Two Weeks》朴河宣、《剩餘公主》溫朱莞悼念，金民教慟：「又一顆星星要埋心底」

宋再臨12日過世，除了合作過《擁抱太陽的月亮》的鄭殷杓、合作過《先熱情地打掃吧》的裕善，還有朴呼山、洪錫天等等宋再臨圈內熟人透過SNS悼念外……曾合作的金民教、溫朱莞、朴河宣等人也傳達不捨。

*先前報導回顧：‎〈宋再臨過世，《擁月》鄭殷杓、《打掃吧》裕善等人悼念，朴呼山、洪錫天、李伊自責「對不起」〉‎



宋再臨2014年曾做客情境喜劇節目《SNL Korea》和金民教、安英美等人同場演出，金民教悲痛道：「再臨啊……一個月前還用開朗的聲音打電話說正在演出，你為什麼……為什麼……又一顆星星要埋在心底……我會永遠記住的……」



安英美則發了白色菊花哀悼：「謹祈求故人冥福……」



▼宋再臨受邀《SNL Korea》與安英美、金民教等人kuso經典電影《霜花店》片段



近幾個月才合作音樂劇《凡爾賽玫瑰》的音樂劇演員徐勝源寫道：「#rip #宋再臨／雖然不太清楚……但很辛苦吧？幾天前突然想起你的時候應該打電話給你的……現在在那個地方怎麼樣……？會長久記住你轉瞬的微笑。」



演員柳延（유연）發了宋再臨黑白照，一樣寫了「謹祈求故人冥福……」而歌手吉建（Kil Gun，KG）、藝人張聖圭和宋再臨不熟，但都有感而發表示遺憾。



今午（13日），2013年合作過《Two Weeks》的朴河宣透露到靈堂致意了：「致意回來的路上。每次送走身邊的人都不覺得是別人的事。在片場總是笑著、默默努力，還會和工作人員開玩笑，一切都很喜歡……一直在默默應援與關注呢……心裡太遺憾了，在那世界安息吧。」



▼《Two Weeks》兩人對戲片段



2014年合作過《剩餘公主》的溫朱莞也在今日悼念：「謹祈求故人冥福。辛苦了……祈禱能安息……」



▼《剩餘公主》主演群宋再臨、曹寶兒、溫朱莞與朴芝秀記者會上合影



宋再臨靈堂設於首爾汝矣島聖母醫院殯儀館2號室，明（14）日中午出殯。



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