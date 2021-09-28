《黑色太陽》朴河宣被批演技差：「秒變情境喜劇」，且妝容與髮型像埃及豔后格格不入

到底是演技、人物設定，還是造型問題呢？

MBC金土劇《黑色太陽》開播前就因南宮珉為戲增肌的敬業表現，還有斥資150億的鉅額引發期待，果不其然開播就成了MBC兩年來最佳收視成績，一集最高來到9.8%（MBC上次突破9%是2019年7月《檢法男女2》結局9.9%），在目前所有韓劇的話題度中，僅次 tvN《海岸村恰恰恰》與 SBS《One the Woman》。

（圖：MBC《黑色太陽》海報）

然而，不少觀眾在首週播出就指出問題：女主角們比起男主角毫無存在感，尤其朴河宣飾演的「徐秀妍」一角相當突兀。

（圖：MBC《黑色太陽》劇照）

朴河宣於《黑色太陽》飾演南宮珉於國情院的同僚「徐秀妍」，曾和韓志赫（南宮珉 飾）為同組隊員並且互相信任，卻在其他隊友包括自己的未婚夫（黃熙 飾）犧牲後，她不再相信韓志赫、站在其對立面。

首週播出時，朴河宣登場就被批判「演技太不自然」，雖然是黑化的角色，但仍被觀眾認為表現過於誇張。她的造型也讓人不解，雖然是呈現她因打擊產生變化，但過於整齊的劉海和短髮，還有濃厚的煙燻妝，被網友認為「像戴假髮」、「像埃及豔后」。

（圖：《黑色太陽》EP.1@黃VIU 截圖）

來到第二週，隨著「徐秀妍」戲份變多，對於朴河宣的質疑也更多了。有網友直指第4集朴河宣在下旗下組員追丟人時，激動吶喊「追上去」一幕令人尷尬，直接變成了情境喜劇，認為她在語調上調整不佳。

（圖：《黑色太陽》EP.4@黃VIU 截圖）

朴河宣這幾年主演《平日下午3點的戀人》、《產後調理院》與《兒媳期》（媳婦過渡期）均獲好評，也許是大眾對她期望太高以至於失望？有人替朴河宣演技緩頰「不是演不好，是不適合」、「別說演技了，角色本身就很奇怪」、「換個造型可能會好點」，但也有人毫不留情批判她「演技本來就不是很好」、「一直以來就是蹩腳演技，現在才被爭論很神奇」、「全部只有她在演情境喜劇」。

目前《黑色太陽》播出4集，廣泛被認為南宮珉一枝獨秀，但自第4集起，開始顯露了朴河宣與金芝恩扮演的女主角背後的野心與目的，MBC內部也有人員表示女角群（加上張英南）會漸漸為劇情發展起重要作用，甚至攸關男主角想找尋的真相。目前預告了第5集「徐秀妍」會有更多秘密被揭開，隨著劇情發展，朴河宣是否能突破演技爭議會是個考驗，又或許劇情上會出現反轉讓人信服也說不定。

（圖：《黑色太陽》EP.5@黃VIU 截圖）

（封圖：MBC《黑色太陽》劇照）

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