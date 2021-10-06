《One the Woman》收視破13%！14年前真相逐漸浮出水面，趙妍珠偽裝姜美娜差點曝光！（EP.5-6）

趙妍珠（李荷妮 飾）與韓勝旭（李相侖 飾）感情線也萌芽啦!!

SBS《One the Woman》儼然是目前金土劇霸主，上週五播出的EP.5、EP.6收視再升至13.4%、13.0%，話題性僅次於tvN週末劇《海岸村恰恰恰》，而女主角李荷妮則居所有演員話題性第一。

（以下劇透）



先前的EP.3、EP.4揭曉了本劇最大Boss正是姜美娜（李荷妮 飾）大姑韓成惠（陳瑞妍 飾），EP.5、EP.6則表現出韓成惠多麼心狠手辣，不僅涉及姜美娜車禍案，就連14年前韓勝旭父親死亡案也和她有關。

韓勝旭（李相侖 飾）追查姜美娜車禍案（實際上出事的人是趙妍珠），發現加害者和韓成惠曾往來。回顧14年前造成韓勝旭父親韓鋼植死亡的工廠火災，火災前夕韓成惠曾向韓英植（全國煥 飾）告狀韓鋼植作假帳，韓勝旭將此事告訴韓鋼植，韓鋼植當晚前往工廠查帳便身陷火海殉命。

韓勝旭在美國的期間，全是靠著母親的遺言和姜美娜的訊息，才得知14年前火災隱含內幕。趙妍珠將姜美娜的平板打開後，裡頭留下的資訊更讓韓勝旭確定韓成惠策劃了那場火災。EP.6後記揭曉了14年前縱火的人是趙妍珠父親姜民國（鄭仁基 飾）。



（圖源：黃viu煲劇平台@《One the Woman》截圖）

韓成惠平時都靠姜美娜競標畫作洗錢，但這次情形不太一樣，姜美娜出車禍後，兩幅值53億的畫不翼而飛，洗錢案也被檢察廳起訴，為了處理此事，韓成惠殺人不眨眼的做掉畫廊負責人，且懷疑現在的姜美娜並非本尊。儘管被韓成惠懷疑，趙妍珠關關難過關關過。



（圖源：黃viu煲劇平台@《One the Woman》截圖）

除了以上的主線劇情，趙妍珠和韓勝旭的感情線萌芽，趙妍珠對韓勝旭日漸有好感，韓勝旭則在趙妍珠身上處處見到姜美娜的影子。



（圖源：黃viu煲劇平台@《One the Woman》截圖）

▼下集EP.7預告，李峰息將姜美娜的訊息告知韓成惠，而趙妍珠與韓勝旭有了更多粉紅泡泡。



（封圖圖源：黃viu煲劇平台@《One the Woman》截圖）

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