GFRIEND銀河、信飛、嚴智與BPM娛樂簽約！將組成三人女團再次出道：「感謝等待我們的粉絲們」

6日，GFRIEND出身銀河、信飛、嚴智與BPM（Big Planet Made）簽訂專屬合約，宣告新的出發，官方推特也上傳了三人的個人照、團體照。



（圖源：Twitter@bpmentofficial）

銀河：「不知不覺過了很長時間，對等待已久的粉絲們感到抱歉和感謝。我和信飛，嚴智一起在BPM娛樂展開新的開始，非常感謝大家一直支持我，喜愛我，想用好的歌曲和好的舞台報答大家，請大家拭目以待。」



（圖源：Twitter@bpmentofficial）

信飛：「經過長時間的思考，與銀河、嚴智一起在BPM娛樂展開新的開始。非常感謝相信我們、等待我們的粉絲們，遇到新鳥巢展開翅膀的這一瞬間既激動又緊張，但是以後會努力展現好的音樂和多樣的活動，請大家多多支持和關注！」



（圖源：Twitter@bpmentofficial）

嚴智：「以後銀河、信飛、嚴智將一起作爲三人組合，在新的所屬公司 BPM 娛樂中一起合作。雖然有很多苦惱，但是很多事情都整理好了，準備好的現在，非常期待新的開始活動。忙碌又愉快地做了工作的準備，我們會努力的，希望大家多多期待和支持。」



（圖源：Twitter@bpmentofficial）

GFRIEND出道6年，以整齊的刀群舞聞名，還擁有不少膾炙人口的歌曲，今年5月無預警解散震驚粉絲。不過...成員們接下來將展開新發展，所願與 IOK Company 簽約、睿隣與 Sublime Artist Agency 簽約、裕株則簽約KONNECT娛樂， 銀河、信飛、嚴智也將在BPM娛樂公司以3人組合的形式進行活動。



（圖源：Source Music、 IOK Company、Sublime Artist Agency、KONNECT娛樂）

（封面圖源：Twitter@bpmentofficial、Twitter@GFRDofficial）

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