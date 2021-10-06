王的微笑足以動搖國家！新劇《衣袖紅鑲邊》預告：李世榮獻上反省文，李俊昊微微一笑狙擊女心～

啊！李俊昊飾演的王世孫，讓人小鹿亂撞、非常危險啊～，搭配李世榮這組合真的太強大了。（聽他唸台詞，我耳朵要融化了）

由 2PM 李俊昊、李世榮攜手主演的 MBC 全新古装劇《衣袖紅鑲邊》公開了第二版概念預告，兩位主角的關係與互動也讓觀眾們更加好奇。



（圖源：YouTube@MBCdrama截圖）

《衣袖紅鑲邊》講述了想要守護自己幸福生活的宮女，和一個重視國家更甚於愛情的王之間淒美悲切的宮廷羅曼史。



（圖源：Facebook@MBC 드라마）



（圖源：Facebook@MBC 드라마）

▼預告中，李俊昊讀著口白：「妳不過是無數宮女中的一個，從未覺得有何特別，但此刻我也捉摸不清了。」李世榮獻上了反省文，俏皮的模樣讓李俊昊露出淺淺一笑：「妳讓我的內心動搖，甚是為難啊。」



▼首波概念預告，李世榮：「針線房、洗衣間、至密，在宮中生活的700名宮女，全部都是王的女人。」李俊昊：「那作為象徵的衣袖鑲邊，染著無比冷冽的紅色。」



【人物簡介】



（圖源：Facebook@MBC 드라마）

▼李俊昊飾演挑剔傲慢的王世孫「李祘」（祘音：算），是個完美主義者，努力成為一名聖君，但父親離世的傷痛成為了他內心的陰影，在遇見女主後有了改變，一邊需要理性治國，一邊又因為炙熱的愛情所產生的感性面而煩惱著。



（圖源：Facebook@MBC 드라마）

▼李世榮飾演一心追求幸福生活的宮女「成德任」，日後將成為正祖李祘的後宮宜嬪成氏，在激烈又緊張的宮鬥中，始終追求自己的幸福，選擇以生活為重心的幹練的宮女。直到遇見了想要一輩子守護的人，人生因此有了新的變化。



（圖源：Facebook@MBC 드라마）

▼李德華飾演朝鮮第21代王－英祖「李昑」，是李祘的爺爺，擁有壓倒性的領袖魅力與卓越的洞察力，讓民生安穩、國政平安的聖君，氣魄十足，並帶領著李祘成為第22代王－正祖。



（圖源：Facebook@MBC 드라마）

《衣袖紅鑲邊》將於11月5日首播。

（封面圖源：YouTube@MBCdrama截圖）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞