《One the Woman》收视破13%！14年前真相逐渐浮出水面，赵妍珠伪装姜美娜差点曝光！（EP.5-6）

赵妍珠（李荷妮 饰）与韩胜旭（李相仑 饰）感情线也萌芽啦!!

SBS《One the Woman》俨然是目前金土剧霸主，上周五播出的EP.5、EP.6收视再升至13.4%、13.0%，话题性仅次於tvN周末剧《海岸村恰恰恰》，而女主角李荷妮则居所有演员话题性第一。

（以下剧透）



先前的EP.3、EP.4揭晓了本剧最大Boss正是姜美娜（李荷妮 饰）大姑韩成惠（陈瑞妍 饰），EP.5、EP.6则表现出韩成惠多么心狠手辣，不仅涉及姜美娜车祸案，就连14年前韩胜旭父亲死亡案也和她有关。

韩胜旭（李相仑 饰）追查姜美娜车祸案（实际上出事的人是赵妍珠），发现加害者和韩成惠曾往来。回顾14年前造成韩胜旭父亲韩钢植死亡的工厂火灾，火灾前夕韩成惠曾向韩英植（全国焕 饰）告状韩钢植作假帐，韩胜旭将此事告诉韩钢植，韩钢植当晚前往工厂查帐便身陷火海殉命。

韩胜旭在美国的期间，全是靠著母亲的遗言和姜美娜的讯息，才得知14年前火灾隐含内幕。赵妍珠将姜美娜的平板打开后，里头留下的资讯更让韩胜旭确定韩成惠策划了那场火灾。EP.6后记揭晓了14年前纵火的人是赵妍珠父亲姜民国（郑仁基 饰）。



（图源：黄viu煲剧平台@《One the Woman》截图）

韩成惠平时都靠姜美娜竞标画作洗钱，但这次情形不太一样，姜美娜出车祸后，两幅值53亿的画不翼而飞，洗钱案也被检察厅起诉，为了处理此事，韩成惠杀人不眨眼的做掉画廊负责人，且怀疑现在的姜美娜并非本尊。尽管被韩成惠怀疑，赵妍珠关关难过关关过。



（图源：黄viu煲剧平台@《One the Woman》截图）

除了以上的主线剧情，赵妍珠和韩胜旭的感情线萌芽，赵妍珠对韩胜旭日渐有好感，韩胜旭则在赵妍珠身上处处见到姜美娜的影子。



（图源：黄viu煲剧平台@《One the Woman》截图）

▼下集EP.7预告，李峰息将姜美娜的讯息告知韩成惠，而赵妍珠与韩胜旭有了更多粉红泡泡。



（封图图源：黄viu煲剧平台@《One the Woman》截图）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻