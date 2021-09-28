《One the Woman》大Boss現身！趙妍珠爆笑認清自己不對勁，另一邊姜美娜也非省油的燈！（EP.3-4）

天啊，《One the Woman》也太燒腦啦～
SBS金土劇《One the Woman》劇情毫不拖泥帶水，爆笑又猜不透的情節很受觀眾歡迎，EP.3、EP.4收視直衝12.7%、12.6%，直接登上上週韓國所有迷你劇之冠。
EP.3、EP.4劇情，趙妍珠（李荷妮 飾）憑空消失，她所屬的地方檢察廳、她旗下的西坪南門派流氓，還有她得罪的三巨頭幫混混全都在找她，而她人正在韓柱集團家當委屈的小媳婦。
冒牌姜美娜（趙妍珠）重回事故現場，遇到西坪南門派和三巨頭幫，三巨頭幫一出手就喚醒趙妍珠的武打技能，無論是敵人還是自己人都被她打趴。她在技能覺醒的瞬間明瞭：「我絕對不是姜美娜。」整個打戲過程看著刺激又好笑。
姜美娜後續還透過平板指紋辨識錯誤，再加上涉入吸毒案進入檢察廳接受調查，姜美娜迅速認清自己並非本人，而且很可能是名檢察官。
韓勝旭明明確認了現在這個姜美娜是冒牌貨，但他仍出席柳旻股東大會支持姜美娜上位總裁。原來，真的姜美娜掌握著韓勝旭父親身亡的真相，韓勝旭為了讓韓柱集團回歸原位，他得保護姜美娜，無論對方是真是假。
恐怖的是，這兩集揭曉了真正的大Boss是姜美娜的大姑韓成惠，是韓成惠命人做掉姜美娜，但不知怎麼的事發地點和她規劃的完全不同。而且，韓成惠還長達好幾個月在姜美娜的鎮痛劑裡下藥，欲陷害她吸毒。她與姜美娜的姑母原本聯手要拿下柳旻集團，誰知殺出程咬金韓勝旭。
搞笑的是，姜美娜會被掉包的源頭很就是姜美娜本人，姜美娜在名畫拍賣會上打的電話就是給假畫製造者李峰息，李峰息幫助她逃往海外。在此過程中，李峰息因為被趙妍珠追趕，他直接撞了趙妍珠再和姜美娜會合。而姜美娜現在人呢？正悠哉地在海邊享受陽光。
▼EP.5預告，趙妍珠這才發現空降財閥並非好事，繼毒品事件後，她再次替姜美娜收拾爛攤子。
（圖：《One the Woman》@黃VIU 截圖）
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