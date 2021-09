完美夫妻～事業愛情兩得意！池晟今日在SNS曬與李寶英的結婚照，並寫下：「8週年♥」

今日(28日),池晟在自己的IG上傳一張照片,並寫下:「8週年♥」公開的照片是8年前池晟、李寶英夫婦的結婚照。身穿西裝和婚紗的兩人秀麗的外貌和優雅的氛圍,吸引人們的視線。

貼文一公開,各國網友也紛紛留言送上祝褔:「結婚8週年紀念日快樂」、「幸福的日子以後也會繼續」、「祝賀結婚8週年,希望幸福能長久地持續下去」、「happy anniversary」、「Be happy with her」、「You are so sweet」等等。



池晟和李寶英兩人交往6年,在2013年9月結婚,2015年6月生下女兒、2018年2月生下兒子,池晟偶爾會透過IG公開溫馨家庭日常。今年夫妻倆陸續拍攝了新劇(李寶英《MINE》、池晟《惡魔法官》),也都彼此送上應援咖啡車,連咖啡車的橫幅都在放閃呢 XD



(圖:IG@justin_jisung、TVdaily、SBS《被告人》、IG@jwidecompany)

