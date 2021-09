完美夫妻～事业爱情两得意！池晟今日在SNS晒与李宝英的结婚照，并写下：「8周年♥」

今日(28日),池晟在自己的IG上传一张照片,并写下:「8周年♥」公开的照片是8年前池晟、李宝英夫妇的结婚照。身穿西装和婚纱的两人秀丽的外貌和优雅的氛围,吸引人们的视线。

贴文一公开,各国网友也纷纷留言送上祝褔:「结婚8周年纪念日快乐」、「幸福的日子以后也会继续」、「祝贺结婚8周年,希望幸福能长久地持续下去」、「happy anniversary」、「Be happy with her」、「You are so sweet」等等。



池晟和李宝英两人交往6年,在2013年9月结婚,2015年6月生下女儿、2018年2月生下儿子,池晟偶尔会透过IG公开温馨家庭日常。今年夫妻俩陆续拍摄了新剧(李宝英《MINE》、池晟《恶魔法官》),也都彼此送上应援咖啡车,连咖啡车的横幅都在放闪呢 XD



*延伸阅读:太甜了♥池晟为正在拍摄新剧《MINE》的妻子李宝英送上应援咖啡车:「可爱的宝英!」

*延伸阅读:满满的狗粮♥李宝英为正在拍摄新剧《恶魔法官》的老公送上咖啡车:「对我而言世界最棒的演员池晟」



(图:IG@justin_jisung、TVdaily、SBS《被告人》、IG@jwidecompany)

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻