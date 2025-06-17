池晟終於又有新劇了！！！確定出演 MBC《法官李漢英》，為觀眾們帶來痛快的心靈淨化體驗～

繼《惡魔法官》後，頂級演員池晟將以《法官李漢英》重返小螢幕，引發關注。

池晟確定出演 MBC 全新金土劇《法官李漢英》，預計於今年下半年回歸觀眾視線。作為他的回歸之作備受關注的《法官李漢英》，講述了曾作為大型律師事務所奴隸般生存、後意外回到十年前的腐敗法官李漢英，通過全新選擇懲治惡人、實現正義的回歸奇幻劇。



劇中，池晟將飾演主角李漢英一角。他所飾演的李漢英，是個為謀取私利濫用職權、經常接受請託審判的法官，在決心「該停下來了」的瞬間，意外回到十年前擔任單獨法官的時期，並為了展開新人生而努力奮鬥，展開一連串精彩劇情。

池晟至今挑戰過法庭懸疑、犯罪驚悚、古裝、浪漫喜劇、愛情等多樣類型戲劇，不斷嘗試多變演技。每部作品皆帶來新鮮轉變，與眾多演員展現出絕佳默契。



去年，池晟憑藉最高收視率達 14.2% 的電視劇《聯結》再次證明精湛演技。他在劇中挑戰從毒品組王牌刑警到被迫染上毒癮的角色，完美詮釋了劇中人物複雜的情感線與處境。憑此，池晟在出演者話題性排行榜名列前茅，《聯結》更蟬聯 TV-OTT 話題性劇集榜首。



池晟將通過全新角色李漢英帶來緊張又痛快的心靈淨化體驗，為觀眾獻上精彩劇情。目前已開拍，預計今年下半年揭開神秘面紗。

照片提供＝Surpass ENT

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞