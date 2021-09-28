《魷魚遊戲》「智英」李瑜美作品多多！《綁架影帝黃晸珉》與《醫師耀漢》中都有演出！

近日因演出全球矚目的韓國影集《魷魚遊戲》「智英」一角而受到許多人關注的演員李瑜美，其實橫跨大小螢幕有著許多作品經歷，演技也逐漸磨練到戲份越來越多，在《魷魚遊戲》中她短暫與姜曉結識，最後還以「謝謝你跟我一起玩」而退場，令人印象深刻。

李瑜美在近日韓國上映連續7周穩坐票房冠軍的電影《綁架影帝黃晸珉》也有精彩演出，台灣也在9月17日上映，片中她飾演一位與黃晸珉一同成為人質的女孩，片中還被打得鼻青臉腫，面對一群冷血歹徒，她與影帝必須合作逃出魔掌。可能海外觀眾比較不熟悉，其實李瑜美還有許多電影作品如《朴花英》《大人們都不知道》等。

外型有些類似李聖經，相當可愛的李瑜美，除了最近的電影作品外，也曾經演出《醫師耀漢》、《加油吧威基基》及《365逆轉命運的一年》等，可能都算是配角角色戲份不太多，不過這一次在《魷魚遊戲》中，即使戲份不多卻也相當有存在感，編號240號的女孩智英，感覺沒有生存的意義，與姜曉聊了不到半小時，直接放棄遊戲自我淘汰，但最終還帶著微笑說「謝謝你跟我一起玩」，相信觀眾都看得鼻酸了。

李瑜美在另一部Netflix的作品《現在我們學校》也有演出，預計將於2022年正式公開。



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