《魷魚遊戲》裡這位出場不到1分鐘的小鮮肉紅了！網民：立刻想知道他的資料～♥

Netflix新劇《魷魚遊戲》中的帥氣小鮮肉不僅有魏河俊，還有他！

Netflix從來不負眾望，《魷魚遊戲》一次性放出全部9集，還是Netflix最擅長的驚悚類，加上影帝李政宰和《機智牢房生活》男主角朴海秀的加盟，一公開火速就登上了全球榜第二，不火都難。



▲Netflix《魷魚遊戲》

劇裡不僅有李政宰和朴海秀互飆演技，還有男神孔劉的客串，更有一個亮相還不夠1分鐘，就靠清秀帥氣的面孔迅速圈粉的小帥哥，他就是李廷晙（音譯），帥到一出場摘下面罩就驚豔到了廣大女觀眾，只是可惜剛拿起手機拍完帥臉，他就死了，多少是有些讓人心痛啊。



▲Netflix《魷魚遊戲》

1999年出生的李廷晙有著182cm的挺拔身姿，韓式歐巴必不可上的大長腿也不能拉下。清瘦高挑的身材完全就是個行走的衣架子，加上巴掌大的小臉，可以說是非常精緻了。 這位小鮮肉的顏值還有個特別之處，就是融合了多張男明星的臉，某些角度莫名地和林時完、高庚杓、李帝勛很相似，可能帥哥都有共同的氛圍感吧。



▲ig@right_jun_

李廷晙有著幾部影視劇拍攝經驗，出演過網劇《被不良少年盯上2》，以及在《KAIROS》中飾演男主角申盛祿的少年時期，慢慢磨煉演技中。



▲《被不良少年盯上2》

李廷晙雖然在《魷魚遊戲》裡戲份不多，但能在1分鐘的戲份中就讓廣大觀眾記住了他，那可不僅僅靠的是顏值，脫下面罩到死亡前的緊張和無奈感真的透過螢幕也能感覺得到啊。

「首圖：ig@right_jun_」

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