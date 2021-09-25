原來鄭浩妍的圈中閨蜜是BLACKPINK Jennie！看她倆拍照姿勢就知道關係有多好了～

這是世界名模和頂流愛豆之間的友情。

因為Netflix《魷魚遊戲》中的「姜曉」一角而從世界名模跨界到電視劇圈的鄭浩妍最近風頭正勁。本人在模特界就是大神一樣的存在，2013年在《挑戰超模KOREA》第四季獲得亞軍並出道，之後陸續在紐約、倫敦、米蘭、巴黎等四大時裝周上走秀，2018年被世界模特網 models.com 選為全球排名TOP 50的超模之一。鄭浩妍還有個帥氣、唱歌又棒的演員男友、《請回答1988》中「娃娃魚」的扮演者李東輝。

被「姜曉」圈粉的廣大劇迷們紛紛在晚上開始搜索關於她的消息，沒想到她竟然和BLACKPINK的Jennie也是好友，這是模特界和愛豆圈的碰撞。2019年，Jennie就在個人IG上公開過一張自己和鄭浩妍的合影，兩人一前一後站在鏡子前自拍，鄭浩妍整個人都靠在Jennie身上，還把頭放在對方的肩膀上，不約而同地噘嘴，模樣十分可愛。



▲圖源：IG@jennierubyjane

鄭浩妍也在IG上發佈了和Jennie的合影，看著拍照的姿勢就知道這是一對古靈精怪的姐妹。



▲圖源：IG@hoooooyeony

好友進軍影視劇圈，Jennie也非常捧場地說自己是「姜曉」的頭號粉絲，鄭浩妍也即刻回復「謝謝你，Jennie呀」。



▲圖源：IG@jennierubyjane、@hoooooyeony

更不用提生日送祝福，歐尼拍戲，Jennie直接把咖啡車送去了片場助陣了。



▲圖源：IG@jennierubyjane



▲圖源：아이돌 이슈

「首圖：ig@jennierubyjane、@hoooooyeony」

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