他們哪裡吸的是煙啊，明明是女飯們的「魂」！

雖說不提倡吸煙這種行為，但是有時候男人抽起煙來帥得掉渣有沒有？

當韓劇男神與劇情結合在了一起，那種氛圍感之下個個都是「勾魂人」，今天就隨小編一起來看看那些抽煙帥氣到炸裂的男星吧。

《某一天滅亡來到我家門前》徐仁國

半叼著香煙，仿彿下一秒就要掉下來一般，徐仁國將這種漫不經心與「老子就這樣，你能怎麼樣」的狂傲不羈表現得淋漓盡致，看到嘴角那個輕蔑的上挑角度了嗎？



《無法抗拒的他》宋江

喲喲喲，端正好青年宋江不僅演了海王渣男，還學會了抽煙，很有種「事後男」的味道。



《我的室友是九尾狐》張基龍

別人抽煙傷肺，千年男狐狸精吸煙那就是要你的命啊，突然就有了那種活了999年的肅穆滄桑的感覺了。



▲tvN《我的室友是九尾狐》截圖

《啟動》丁海寅

可能因為是童顏的原因，大家很難把丁海寅和香煙聯繫在一起，然而電影《啟動》中，抽煙的丁海寅有一種性感的頹廢美，演技和帥氣一樣沒丟。



▲電影《啟動》截圖

《Move to Heaven：我是遺物整理師》李帝勳

深吸一口煙，煙霧繚繞，有種一切盡在他掌握中的錯覺。 抽煙的李帝勳=痞帥巔峰。



▲Netflix《Move to Heaven：我是遺物整理師》截圖

《黑道律師文森佐》宋仲基

因為人設戒煙設定，劇裡打火機出現的次數多於香煙，但看到宋仲基抽煙的鏡頭只想說帥！炸！了！隨手點煙，將沉穩大氣演繹到了另一個境界。



▲tvN《黑道律師文森佐》截圖

《魷魚遊戲》朴海秀

你說你吸煙就吸煙吧，幹嘛還戴副眼鏡，眼鏡戴就戴吧，幹嘛要用手指去扶？？？這該死的中年男人魅力！



▲Netflix《魷魚遊戲》截圖

「首圖：ig@hi_songjoongki、@holyhaein、@juanxkui、@songkang_b」

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