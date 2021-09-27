他們哪裡吸的是煙啊，明明是女飯們的「魂」！

雖說不提倡吸煙這種行為，但是有時候男人抽起煙來帥得掉渣有沒有？
當韓劇男神與劇情結合在了一起，那種氛圍感之下個個都是「勾魂人」，今天就隨小編一起來看看那些抽煙帥氣到炸裂的男星吧。
《某一天滅亡來到我家門前》徐仁國
半叼著香煙，仿彿下一秒就要掉下來一般，徐仁國將這種漫不經心與「老子就這樣，你能怎麼樣」的狂傲不羈表現得淋漓盡致，看到嘴角那個輕蔑的上挑角度了嗎？
담배 맛 떨어지네 pic.twitter.com/smU93Xvigp— 포포 (@popo_cccc) May 10, 2021
《無法抗拒的他》宋江
喲喲喲，端正好青年宋江不僅演了海王渣男，還學會了抽煙，很有種「事後男」的味道。
담배피우는거 개조아ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ#송강 #알고있지만 https://t.co/9qqvFv9XDp pic.twitter.com/pE4wPY4fSZ— 럽송 (@lovesong423) August 10, 2021
《我的室友是九尾狐》張基龍
別人抽煙傷肺，千年男狐狸精吸煙那就是要你的命啊，突然就有了那種活了999年的肅穆滄桑的感覺了。
▲tvN《我的室友是九尾狐》截圖
《啟動》丁海寅
可能因為是童顏的原因，大家很難把丁海寅和香煙聯繫在一起，然而電影《啟動》中，抽煙的丁海寅有一種性感的頹廢美，演技和帥氣一樣沒丟。
▲電影《啟動》截圖
《Move to Heaven：我是遺物整理師》李帝勳
深吸一口煙，煙霧繚繞，有種一切盡在他掌握中的錯覺。 抽煙的李帝勳=痞帥巔峰。
▲Netflix《Move to Heaven：我是遺物整理師》截圖
《黑道律師文森佐》宋仲基
因為人設戒煙設定，劇裡打火機出現的次數多於香煙，但看到宋仲基抽煙的鏡頭只想說帥！炸！了！隨手點煙，將沉穩大氣演繹到了另一個境界。
▲tvN《黑道律師文森佐》截圖
《魷魚遊戲》朴海秀
你說你吸煙就吸煙吧，幹嘛還戴副眼鏡，眼鏡戴就戴吧，幹嘛要用手指去扶？？？這該死的中年男人魅力！
▲Netflix《魷魚遊戲》截圖
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