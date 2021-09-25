【演員特輯】臥底警察．魏河俊《魷魚遊戲》一戰爆紅！不只會演戲，還有冰塊肌&迷人好歌喉

魏河俊假想台詞：「享受我的演技嗎？」、「給你五分鐘，留言寫下你看過我的哪部作品！」（小編好想被他用槍指著!!!XD 走上花路吧～）

相信大家最近都被熱門韓劇《魷魚遊戲》給洗版！劇中其中一位男主角「魏河俊」更是因戲爆紅，今年30歲（1991年8月5日生）的他，目前已經出道9年，更是在這部作品之後，粉絲從30萬爆增到120萬，按讚數直接10倍成長，相當驚人！

▼中秋問候，魏河俊：「請大家多多支持《魷魚遊戲》，我也想參加比賽啦！」



在《魷魚遊戲》裡，他飾演為了尋找失蹤哥哥下落，而臥底進遊戲基地的警察－黃俊昊，以強大的觀察力和應變能力，加上耀眼奪目的主角光環完美潛伏，深入其中並得到了相當多的證據，尤其是在對抗VIP的瞬間，迷倒了眾人（觀眾們）。

▼menshealth__korea．IG分享的最新寫真



＊想看他的關鍵劇透內容，可以從右側標題前往：【《魷魚遊戲》帥氣迷人又留有遺憾的臥底警察「魏河俊」！從愛情劇斯文小生變成霸氣超MAN的動作明星】



接著就來回顧一下他的經典作品與角色吧～！

▼2018年 JTBC《經常請吃飯的漂亮姐姐》中，以孫藝真的弟弟角色被關注。



▼同年更主演了一部恐怖驚悚電影《鬼病院：靈異直播》。



▼以及在出演的 KBS《最完美的離婚》劇中，獻唱了一首OST《也許太遲了》（Maybe it's too late），展現了溫暖人心的好歌喉。



▼2019年在 tvN《羅曼史是別冊附錄》飾演圖書設計師－池敘俊，劇中最讓大家印象深刻的經典場面，就是和李鍾碩過夜，手臂當枕頭的片段。



▼2020年JTBC《回到18歲》中，女主金荷娜的貴人&貼心男－志勛（棒球投手），帥氣迷人的形象深植人心，但在之後畫風大突變！



▼在今年初上映的電影《Midnight》（午夜）裡，挑戰了大膽囂張又瘋狂的連續殺人魔，看過的人，絕對會留下超深刻的印象，演技方面令人折服。



▼同年另一部電影《鯊魚:起點》更以超強打手的人設，嶄露出強勁有力的動作打戲，男人味十足。（可快轉至05:40）



▼《魷魚遊戲》中的臥底警察角色，也讓魏河俊大爆紅，受到非常熱烈的關注度。



▼最新的作品中，他將會與李棟旭合作新劇《Bad and Crazy》，講述一位具有多重人格的刑警（李棟旭 飾），某一天身體裡的另一個人格 K（魏河俊 飾）甦醒後，解決各種案件所發生的故事，這個設定太讓人期待啦！



大家又是從哪個作品開始注意到他的呢～？趕緊留言分享一起加入討論吧！

*圖：各電視台官方海報與劇照

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