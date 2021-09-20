《魷魚遊戲》「姜曉」鄭浩妍與李東輝公開交往6年，曾為世界TOP 50模特&國際四大時裝周全走遍！

《魷魚遊戲》上週五開播之後，主角之一「姜曉」的飾演者鄭浩妍引起不少關注，原來她不僅是《挑戰超模KOREA》亞軍、曾在四大時裝周走秀，也是李東輝公開交往6年的女友！

Netflix劇集《魷魚遊戲》講的是參與高達韓幣456億元獎金的神秘生存節目所發生的故事，在一眾男演員李政宰、朴海秀、魏河俊中，鄭浩妍的存在感顯得格外突出，其實這還是她涉足影視圈的第一部作品！



（圖：IG@netflixkr）

鄭浩妍1994年出生，2013年在《挑戰超模KOREA》第四季獲得亞軍並出道，之後陸續在紐約、倫敦、米蘭、巴黎等四大時裝周走秀，2018年被世界模特網 models.com 選為全球排名TOP 50的超模之一。



據悉《魷魚遊戲》的導演一度苦於找不到適合姜曉這個脫北者角色的演員，而當時鄭浩妍正在紐約準備時裝周活動，聽說要她發試鏡影片之後除了吃飯時間全都用來練習台詞，導演看到影片後希望見她本人，鄭浩妍於是放棄時裝周工作飛回韓國，也讓導演徹底確信：「從眼神、外貌 、嗓音到表演腔調，完全是我在尋找的姜曉本人。」



（圖：《魷魚遊戲》截圖 @Netflix）

同時，鄭浩妍另一個引起關注的身份就是和李東輝相戀6年的女友！兩人年紀相差9歲，從2015年底開始交往、2016年1月承認戀情，當時好友張允柱還在IG上PO出兩人的合照，留言說：「愛情有時候能被看見的瞬間。 」



（圖：IG@netflixkr，@dlehdgnl）

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