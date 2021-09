倒數六天就要回歸啦！BLACKPINK Lisa 將登上美國節目《吉米A咖秀》公開solo舞台

【最新預告&概念照】喔某~!Lisa 簡直是女王氣場全開,好想趕快聽到她的 solo 歌曲啊~。‧★,:*:‧\( ̄▽ ̄)/‧:*‧°★*

人氣女團 BLACKPINK 的成員 Lisa 即將在9月10日發行首張個人單曲《LALISA》,也是團內第三位推出 solo 作品的成員,每一回公開新的消息,都能引起熱烈討論。



最新消息,則是 Lisa 將會在回歸的同一天,登上美國節目《吉米A咖秀》(The Tonight Show),公開回歸後的LIVE表演舞台,官方推特一釋出這則驚喜預告,就讓粉絲們相當期待,瘋狂轉發。

Surprise! @BLACKPINK’s Lisa is coming to #FallonTonight on 9/10 to perform her first solo single #LALISA#LISAonFallon pic.twitter.com/tZOVc0xjVY