倒數六天就要回歸啦！BLACKPINK Lisa 將登上美國節目《吉米A咖秀》公開solo舞台

【最新預告&概念照】喔某～！Lisa 簡直是女王氣場全開，好想趕快聽到她的 solo 歌曲啊～。‧★,:*:‧\(￣▽￣)/‧:*‧°★*

人氣女團 BLACKPINK 的成員 Lisa 即將在9月10日發行首張個人單曲《LALISA》，也是團內第三位推出 solo 作品的成員，每一回公開新的消息，都能引起熱烈討論。



最新消息，則是 Lisa 將會在回歸的同一天，登上美國節目《吉米A咖秀》（The Tonight Show），公開回歸後的LIVE表演舞台，官方推特一釋出這則驚喜預告，就讓粉絲們相當期待，瘋狂轉發。

Lisa 這一次回歸的預告和概念照，也都擁有強烈的個人風格，最讓粉絲們好奇的還是音樂風格以及呈現舞蹈，尤其是在舞蹈領域上相當聞名的 Lisa，會帶來多大的震撼感，也讓大眾們相當好奇。



▼目前的三波預告



Lisa 的《LALISA》將會在9月10日（週五）下午1點正式公開。

*圖：BLACKPINK@FB

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