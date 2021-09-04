倒数六天就要回归啦！BLACKPINK Lisa 将登上美国节目《吉米A咖秀》公开solo舞台

【最新预告&概念照】喔某～！Lisa 简直是女王气场全开，好想赶快听到她的 solo 歌曲啊～。・★,:*:・\(￣▽￣)/・:*・°★*

人气女团 BLACKPINK 的成员 Lisa 即将在9月10日发行首张个人单曲《LALISA》，也是团内第三位推出 solo 作品的成员，每一回公开新的消息，都能引起热烈讨论。



最新消息，则是 Lisa 将会在回归的同一天，登上美国节目《吉米A咖秀》（The Tonight Show），公开回归后的LIVE表演舞台，官方推特一释出这则惊喜预告，就让粉丝们相当期待，疯狂转发。

Lisa 这一次回归的预告和概念照，也都拥有强烈的个人风格，最让粉丝们好奇的还是音乐风格以及呈现舞蹈，尤其是在舞蹈领域上相当闻名的 Lisa，会带来多大的震撼感，也让大众们相当好奇。



▼目前的三波预告



Lisa 的《LALISA》将会在9月10日（周五）下午1点正式公开。

*图：BLACKPINK@FB

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