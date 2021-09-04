【K社韓文小百科】《D.P：逃兵追緝令》黑暗而壓抑卻好評如潮，第一集裡就藏著真實案件！

D.P.的職責不是抓人，而是將他們平安的帶回來！

Netflix出品，丁海寅、具教煥、金成鈞等人攜手主演的軍綠題材劇《D.P：逃兵追緝令》成為了當下最火爆的韓劇，雖然只有6集，卻憑藉寫實的故事震撼了所有觀眾。故事將焦點放在了士兵逃離部隊背後的真實原因上，在「D.P緝捕組」 追捕逃兵的過程中，還帶出許多關於軍人的故事，不僅大膽展現人性黑暗面，韓國軍中的暴力與人權問題等，很多情節更能引發觀眾滿滿共鳴，尤其引發了當過兵的男人們的共鳴，就連主角丁海寅都說走進和軍營設置一模一樣的片場，都覺得脊樑骨發涼。



D.P.，「Dester Pursuit」的縮寫，是軍隊里專門負責抓捕逃兵的部門。 電視劇根據漫畫改編，而原作者本人就曾在憲兵隊的D.P.部門工作過，他也表示漫畫情節皆以真實故事為背景去勾勒。 劇情為何設定在2014年呢，因為那一年韓國軍隊虐兵導致傷亡達到了頂峰，其中就有兩件事情震驚全韓國，一則是「尹一兵事件」，另一則是「林兵長槍擊事件」（5人死亡，9人受傷），陸軍參謀長最後因接二連三的軍中醜聞引咎辭職。



《D.P：逃兵追緝令》第一集「拿著花的男人」影射的就是2014年發生的「尹一兵死亡事件」，安俊浩（丁海寅 飾）被前輩們欺負的場景也幾乎和當年報導出來的尹一兵某些受虐情形一樣。 「尹一兵死亡事件」在當時造成了社會轟動，20歲的尹一兵（一等兵）入伍之後遭到了老兵們集體欺負，其中包括辱罵、毆打、不許睡覺、學狗爬併吞食膿痰、 在生殖器上塗抹熱油按摩等殘忍行為，而尹一兵被欺負的原因只是因為回答慢並愁臉苦眉，最終，尹一兵沒能挺過去這些野蠻行為，被打到小便失禁昏了過去，即使被送醫也沒能救回他。 韓國國防部對此事一直採取消極態度，直到事情發生4個月後才出面道歉。



《D.P：逃兵追緝令》每一集都能找到真實案件的影子，直接血淋淋地描繪這些黑暗的角落，只能說一句Netflix真敢拍！！

「首圖/內文圖：Netflix《D.P：逃兵追緝令》」

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