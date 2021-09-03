少女時代時隔4年上綜藝！光是「口號」就討論好久，秀英還對「永遠是少女時代」有質疑 XD

少女時代出演25日播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，這也是她們時隔4年以完整體出演綜藝節目。

一登場，劉在錫請她們先打招呼：「要看時隔很久的團體打招呼，好久沒有喊過了。」結果...成員們開始聚集竊竊私語，秀英：「現在、以後、永遠嗎？」Tiffany：「不是不是，到現在而已！」太妍也跟劉在錫解釋：「我們有兩三個版本！」



一旁的潤娥：「大家好，我們是少女時代嗎？」Tiffany又回：「不是不是！大家好我們是少女時代、現在是少女時代！」討論了一下，成員們終於達成共識一起喊出好口號，真的讓人好懷念啊～



劉在錫也問：「我們只知道這個版本，還有其他版本嗎？」這時秀英回：「本來後面還有以後、永遠，但不是很清楚到不到永遠...」引發了大爆笑 XD



為了出演《劉QUIZ》還開了視訊會議，負責訂時間的秀英也說：「就是很累...個人意見太強了。從為什麼要出去開始、有沒有名分，我說14週年出去打個招呼怎麼樣，她們就會說為什麼13週年沒出去，雖然有點累，但都整理好了。」成員們果然聚在一起就是就吵吵鬧鬧！



之後分成兩組進行採訪，她們聊到練習生、出道後的事。最後被問「少女時代對妳而言是何種存在」時，成員們都超真摯回答，身為隊長的太妍表示：「少女時代是我的國家，我來自這個國家。我們看到奧運選手不是戴著太極旗進行體育競賽，就跟那一樣，我為少女時代感到驕傲，我是代表少女時代進行活動。」



（圖：tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》）

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