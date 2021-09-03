少女时代时隔4年上综艺！光是「口号」就讨论好久，秀英还对「永远是少女时代」有质疑 XD

少女时代出演25日播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》，这也是她们时隔4年以完整体出演综艺节目。

一登场，刘在锡请她们先打招呼：「要看时隔很久的团体打招呼，好久没有喊过了。」结果...成员们开始聚集窃窃私语，秀英：「现在、以后、永远吗？」Tiffany：「不是不是，到现在而已！」太妍也跟刘在锡解释：「我们有两三个版本！」



一旁的润娥：「大家好，我们是少女时代吗？」Tiffany又回：「不是不是！大家好我们是少女时代、现在是少女时代！」讨论了一下，成员们终於达成共识一起喊出好口号，真的让人好怀念啊～



刘在锡也问：「我们只知道这个版本，还有其他版本吗？」这时秀英回：「本来后面还有以后、永远，但不是很清楚到不到永远...」引发了大爆笑 XD



为了出演《刘QUIZ》还开了视讯会议，负责订时间的秀英也说：「就是很累...个人意见太强了。从为什么要出去开始、有没有名分，我说14周年出去打个招呼怎么样，她们就会说为什么13周年没出去，虽然有点累，但都整理好了。」成员们果然聚在一起就是就吵吵闹闹！



之后分成两组进行采访，她们聊到练习生、出道后的事。最后被问「少女时代对你而言是何种存在」时，成员们都超真挚回答，身为队长的太妍表示：「少女时代是我的国家，我来自这个国家。我们看到奥运选手不是戴著太极旗进行体育竞赛，就跟那一样，我为少女时代感到骄傲，我是代表少女时代进行活动。」



（图：tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》）

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