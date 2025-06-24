【韓網熱門】李孝利《劉QUIZ》造型讓劉在錫超驚訝：太拼了！網友：嗯？？？

李孝利即將登上tvN綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，製作組在23日公開預告片，引發熱議。

李孝利以全梳髮造型亮相，開玩笑說「第一次以這樣的髮型上節目」，並問曹世鎬：「我的額頭怎麼樣？」曹世鎬回應：「今天特別有魅力，好像還畫了痣」。 她笑稱為了上節目，化妝師特別多畫了一顆痣，還去做了牙齒潔牙，讓劉在錫笑說：「變化太大了，為何這麼拼？」

韓國網友評論：

1. 像是算塔羅牌的人... 妝髮也不是最佳，但畢竟是孝利姊自己撐起來的，造型真的是... 真的像反派造型師弄的... 那要是叫「獨特」，那這個詞就該被撕碎了，這不是獨特，是反時尚級別的搭配

2. 孝利姊的臉撐一切

3. 好看耶？ 很有嘻哈感

4. 我很喜歡耶，頭型跟鼻子都很漂亮，服裝也特別，令人印象深刻

5. 像道士

6. 只有李孝利才辦得到，嗯嗯

7. 可能因為夏天，看起來有點熱，不算不好，但也不是最佳

8. 只有衣服很醜，真的超醜

9. 雖然夏天看起來有點熱，但很特別也很漂亮

10. 是只有美女才敢嘗試的五五分全梳頭髮。 喜歡孝利姊一直挑戰不同造型哈哈

11. 不是其他節目，是來上《劉QUIZ》耶...... 太可惜了

12. 像是70年代電影裡的上流夫人風格

13. 我怎麼覺得超美

14. 因為是李孝利才勉強撐得起來啦哈哈哈哈，如果是別人，會像是在收集螺鈿漆器和古董傢俱、兼職經營選物店的建築設計師那種感覺

15. 衣服像六、七十歲有錢的奶奶穿的，但臉和髮型又是能打趴20代的美貌，這種不協調反而突出了她的顏值壓制力

16. 髮型很關鍵，但真的漂亮。 孝利的額頭到鼻樑線條真的好美，這次顯露得很明顯。 衣服嘛...... 從《10 Minutes》那時之後就很少看到好看的造型了

17. 髮型超搭也很美，但衣服有點看起來熱...... 但還是因為是李孝利，才能這樣

18. 妝髮也不錯，造型也還可以，但妝髮和衣服搭不起來

19. 我覺得她的臉型線條有被凸顯出來

20. 太糟了吧？ 顏色也太黯淡了，這種風格不適合李孝利，是造型的問題

21. 我們還要看多少次「只有李孝利才能駕馭的造型」？ 造型師真的... 唉

22. 感覺是她自己想穿的

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