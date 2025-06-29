《魷魚遊戲3》不負眾望的奪下Netflix世界冠軍，席捲全球的傳奇回歸！評價兩極、關注度火爆

Netflix 史上觀看數最多的作品《魷魚遊戲3》一上線便登上全球排行榜第一名。大家看完覺得如何呢？

根據全球OTT平台收視排行統計網站「FlixPatrol」於6月29日的資料顯示，Netflix影集《魷魚遊戲》第三季在6月28日共獲得930分的總分，榮登Netflix電視節目部門的全球第一。



包括韓國、美國、英國、比利時、德國、加拿大、匈牙利、印度、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、新加坡、西班牙、泰國、台灣、越南等在內，《魷魚遊戲3》在全球共93個國家奪下榜首，展現驚人的票房號召力。



《魷魚遊戲》第三季於6月27日在全球同步上線，講述再次帶著自身目的參加遊戲、卻失去摯友的成奇勳（李政宰 飾），以及隱藏身份潛入遊戲的Front Man（李炳憲 飾），還有那些從殘酷遊戲中倖存者的最終命運。本季演員包括李政宰、李炳憲、任時完、姜河那、魏嘏隽(魏河俊)、朴圭瑛、李陣郁、朴成焄、梁東根、姜愛心、曹柔理、蔡國熙、李大衛、盧載沅、全錫浩、朴喜洵...等人。



自2021年播出以來，《魷魚遊戲》在全球掀起熱潮，並在美國電視界最高榮譽的艾美獎頒獎典禮上勇奪6項大獎，寫下歷史。該劇目前仍是Netflix上有史以來觀眾觀看數最多的作品。



第二季延續第一季的超高人氣，同樣引發熱烈關注。然而就劇情與趣味性而言，評價出現兩極。這一點在第三季亦然。由於第二、三季分別承接同一個故事，不少觀眾認為劇情銜接略顯可惜。此外，在遊戲設計與尺度方面，也出現各種不同的意見。



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