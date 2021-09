《金科長》「龍律CP」發糖！李俊昊為在拍攝《黑色太陽》南宮珉送上應援咖啡車，兩人的作品接檔播出！

2PM李俊昊為正在拍攝新劇《黑色太陽》的南宮珉送上應援咖啡車,橫幅寫著「我愛你 南宮珉」。

南宮珉也在 IG 限時動態上傳認證:「俊昊 我會好好喝的」並配上愛心動圖和2PM《我們家》的音樂。



[IG STORY]



Junho from 2pm sent Min a coffee truck



And then Min using the 2pm song as the music for his igstory #NamGoongMin #남궁민 pic.twitter.com/dnTcrv3MI0