《金科長》「龍律CP」發糖！李俊昊為在拍攝《黑色太陽》南宮珉送上應援咖啡車，兩人的作品接檔播出！

2PM李俊昊為正在拍攝新劇《黑色太陽》的南宮珉送上應援咖啡車，橫幅寫著「我愛你 南宮珉」。

南宮珉也在 IG 限時動態上傳認證：「俊昊 我會好好喝的」並配上愛心動圖和2PM《我們家》的音樂。



[IG STORY]



Junho from 2pm sent Min a coffee truck



And then Min using the 2pm song as the music for his igstory #NamGoongMin #남궁민 pic.twitter.com/dnTcrv3MI0 — 남궁민데디케션 (@ngm_dedicated) September 2, 2021

南宮珉、李俊昊在2017年合作《金科長》，這對「龍律CP」也受到許多觀眾喜愛，還拿下當年《KBS演技大獎》的「最佳情侶獎」。而兩人接下來都有新劇和觀眾們見面，還可以接著看呢！



南宮珉與朴河宣、金芝恩主演的《黑色太陽》，講述一年前失蹤的國情院最強現場要員，為了尋找讓自己墜入深淵的內部背叛者，又回歸到組織後所展開的故事。這部是MBC斥資150億新作，公開的預告看起來就很精彩，將在9月17日首播。



李俊昊與李世榮搭擋的《衣袖紅鑲邊》將會接檔《黑色太陽》，講述想要守護自己選擇的生活的宮女和將國家先於愛情的帝王之間悲切的宮廷羅曼史。今日也先公開劇照，李俊昊換上了古裝，變身王世孫「李祘」，而這部預計在11月首播。





（圖：IG@min_namkoong、KBS《金科長》、MBC《黑色太陽》＆《衣袖紅鑲邊》）

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