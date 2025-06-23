《衣袖紅鑲邊》《玉氏夫人傳》吳代煥來台灣狂吃！「吃了又吃，熱了又吃，休息又吃」

曾演《衣袖紅鑲邊》、《浮游先生》、《玉氏夫人傳》等熱門韓劇，也曾擔任料理綜藝《白Packer》班底的演員吳代煥，今（23）日發文透露在台灣大吃特吃！

吳代煥先後在Threads與IG發文，寫下：「#台灣 #旅行 #高中生朋友們 雖然很短暫但是很硬！吃了又吃，吃了又吃……又因為太熱所以吃了又吃，散開來休息冷靜後又吃了又吃……（大笑臉） #芒果冰 #點心」吳代煥當然不止吃了芒果冰，還吃了鼎泰豐小籠包炒飯等等也喝了台啤18天生啤酒。



吳代煥這篇IG吸引了一同演過《女王之花》與《氣象廳的人們：社內殘酷戀愛史篇》的演員尹博留言「應該很有意思（讚）（笑臉）」，正合作新戲《金子般我的明星》的歌手兼演員的嚴正化、合作過歌唱綜藝《惡卡貝拉》的演員李中玉，也替此篇文按讚。Threads則吸引相當多台灣網友留言歡迎呢！

順帶介紹，吳代煥經常在韓劇或韓影裡演出男女主角身邊的重要人士而聞名，如在《被告人》裡和池晟飾演獄友，在《火星生活》飾演「李雍基」和鄭敬淏同警隊，在《衣袖紅鑲邊》演李俊昊的護衛「姜太浩」，而去年演出《浮游先生》向禹棹煥討債的「王七星」一角，又在《玉氏夫人傳》演出林智妍的忠僕「斧基」，兩部作品都頗為熱門。今年吳代煥依舊是戲約滿滿，連續有作品《揭密最前線》、《新兵3》推出，接下來還有《主婦偵探社》與《金子般我的明星》待播。

▼吳代煥《衣袖紅鑲邊》場邊照



▼吳代煥《浮游先生》劇照



▼吳代煥《玉氏夫人傳》場邊照



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