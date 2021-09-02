《金科长》「龙律CP」发糖！李俊昊为在拍摄《黑色太阳》南宫珉送上应援咖啡车，两人的作品接档播出！

2PM李俊昊为正在拍摄新剧《黑色太阳》的南宫珉送上应援咖啡车，横幅写著「我爱你 南宫珉」。

南宫珉也在 IG 限时动态上传认证：「俊昊 我会好好喝的」并配上爱心动图和2PM《我们家》的音乐。



[IG STORY]



Junho from 2pm sent Min a coffee truck



And then Min using the 2pm song as the music for his igstory #NamGoongMin #남궁민 pic.twitter.com/dnTcrv3MI0 — 남궁민데디케션 (@ngm_dedicated) September 2, 2021

南宫珉、李俊昊在2017年合作《金科长》，这对「龙律CP」也受到许多观众喜爱，还拿下当年《KBS演技大奖》的「最佳情侣奖」。而两人接下来都有新剧和观众们见面，还可以接著看呢！



南宫珉与朴河宣、金芝恩主演的《黑色太阳》，讲述一年前失踪的国情院最强现场要员，为了寻找让自己坠入深渊的内部背叛者，又回归到组织后所展开的故事。这部是MBC斥资150亿新作，公开的预告看起来就很精彩，将在9月17日首播。



李俊昊与李世荣搭挡的《衣袖红镶边》将会接档《黑色太阳》，讲述想要守护自己选择的生活的宫女和将国家先於爱情的帝王之间悲切的宫廷罗曼史。今日也先公开剧照，李俊昊换上了古装，变身王世孙「李祘」，而这部预计在11月首播。





（图：IG@min_namkoong、KBS《金科长》、MBC《黑色太阳》＆《衣袖红镶边》）

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