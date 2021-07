防彈少年團《Butter》被指與兩首歌「高度相似」！曲作者疑似「同一段旋律賣兩家」；另一位作曲家：應該是偶然吧

《Butter》接連被發現與兩首歌相似,一個是荷蘭音樂人Luca Debonaire去年發行的《You Got Me Down》,另一個就是1992年的日本遊戲《Monster in My Pocket》中的BGM。BIG HIT已作出回應!

近日有網友發現,荷蘭音樂人Luca Debonaire去年3月發行的《You Got Me Down》裡有一段旋律和防彈少年團熱門單曲《Butter》的副歌部分十分相似。 Luca Debonaire方面表示,他們在2019年從《Butter》作曲人名單里的Sebastian Garcia手中購買了《Butter》的topline,使得爭議焦點從抄襲轉為著作權糾紛。 《You Got Me Down》的作曲家之一Adri Blok還在網上詢問BIG HIT的聯繫方式。被指相似的区间在《You Got Me Down》的1分51秒左右:



不僅如此,還有網民發現《Butter》開頭的旋律與日本遊戲公司Konami在1992年推出的紅白機遊戲《Monster in My Pocket》的BGM十分相似,還有人製作了兩首歌的對比和重疊影片。 對此,該遊戲BGM的作曲家中村康三也做出了回應。



中村康三本月20日在自己的Blog上PO文分享相關新聞連結並表示:「有報導說我很久以前作曲的遊戲BGM和防彈少年團的《Butter》很像。 我知道防彈少年團,但不知道這首歌,聽了之後覺得確實很像。 」

「我認為類似的旋律是偶然出現的,但這很有趣。 報導里稱作者說『這兩首曲子聽起來幾乎一樣、不是取樣程度而已』,但這句話並不是我說的,我也想知道是誰說的。 」並表示歌曲的版權在遊戲公司哪裡,只是很高興自己的BGM成為熱門話題。



網友認為BIG HIT如果只是購買旋律、不知道那位作曲家重複出售同一段旋律的話,應該也算受害者;而對於中村康三的BGM,是止於「參考」還是有到達「抄襲」的程度,也尚無定論。

對此,BIG HIT MUSIC昨日稍晚時間發佈聲明:「經過確認,《Butter》沒有任何著作權問題。 製作和發行之前已經和所有著作人做過確認曲子沒有問題的流程,現在也沒有權利方面的問題。 但是,我們認知到有著作權相關問題,但即便如此,該音源的權利依然屬於《Butter》。」

