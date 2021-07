防弹少年团《Butter》被指与两首歌「高度相似」！曲作者疑似「同一段旋律卖两家」；另一位作曲家：应该是偶然吧

《Butter》接连被发现与两首歌相似,一个是荷兰音乐人Luca Debonaire去年发行的《You Got Me Down》,另一个就是1992年的日本游戏《Monster in My Pocket》中的BGM。BIG HIT已作出回应!

近日有网友发现,荷兰音乐人Luca Debonaire去年3月发行的《You Got Me Down》里有一段旋律和防弹少年团热门单曲《Butter》的副歌部分十分相似。 Luca Debonaire方面表示,他们在2019年从《Butter》作曲人名单里的Sebastian Garcia手中购买了《Butter》的topline,使得争议焦点从抄袭转为著作权纠纷。 《You Got Me Down》的作曲家之一Adri Blok还在网上询问BIG HIT的联系方式。被指相似的区间在《You Got Me Down》的1分51秒左右:



不仅如此,还有网民发现《Butter》开头的旋律与日本游戏公司Konami在1992年推出的红白机游戏《Monster in My Pocket》的BGM十分相似,还有人制作了两首歌的对比和重叠影片。 对此,该游戏BGM的作曲家中村康三也做出了回应。



中村康三本月20日在自己的Blog上PO文分享相关新闻连结并表示:「有报导说我很久以前作曲的游戏BGM和防弹少年团的《Butter》很像。 我知道防弹少年团,但不知道这首歌,听了之后觉得确实很像。 」

「我认为类似的旋律是偶然出现的,但这很有趣。 报导里称作者说『这两首曲子听起来几乎一样、不是取样程度而已』,但这句话并不是我说的,我也想知道是谁说的。 」并表示歌曲的版权在游戏公司哪里,只是很高兴自己的BGM成为热门话题。



网友认为BIG HIT如果只是购买旋律、不知道那位作曲家重复出售同一段旋律的话,应该也算受害者;而对於中村康三的BGM,是止於「参考」还是有到达「抄袭」的程度,也尚无定论。

对此,BIG HIT MUSIC昨日稍晚时间发布声明:「经过确认,《Butter》没有任何著作权问题。 制作和发行之前已经和所有著作人做过确认曲子没有问题的流程,现在也没有权利方面的问题。 但是,我们认知到有著作权相关问题,但即便如此,该音源的权利依然属於《Butter》。」

