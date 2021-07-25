真是要不得！韓國小學生利用「民植法」（一條保護兒童的交通法）來捉弄駕駛者！

一條為保護兒童過路安全舉全韓國之力才通過的「民植法」，竟淪為一些小學生們玩樂的手段？我們先來了解一下「民植法」的背景。

「民植法」在韓國是一條很嚴格的交通法，當時法案通過之後，全韓國的司機們都慌了。 事情起因是這樣的：一個司機在兒童保護區內以23.1km的時速緩慢行駛時，撞死了突然從路邊跑出來的名叫民植（音譯）的小孩。 事故發生在沒有信號燈的斑馬線上，由於司機沒有按規定先停車，因此被告到法院等待宣判。

事件發生後，民植的父母呼籲社會應該加強兒童保護區事故的處罰。 所以該法案也叫做「民植法」。「民植法」作為保護兒童安全的法律，規定兒童保護區內需安裝信號燈和監控設備，還修改了兒童保護區內發生事故時的處罰規定。 根據新規定： 如果在兒童保護區內，司機在駕車時並不遵守保護區內的形式規定，且沒有盡到司機的注意義務，並以「12大重過失」（闖紅燈、逆行、超速限速區20km/h、違法 超車或加塞、違反越過鐵路規定、撞上斑馬線的行人、無證駕駛、酒駕、人行道駕車、沒做好乘客墜車、違反兒童保護區安全規定、貨車沒做好貨物的固定等）的行為造成事故，讓兒童受傷時處以1年~15年有期徒刑或者500~3000萬韓元的罰款。如果肇事致兒童死亡時，直接判處3年以上有期徒刑至無期徒刑。



▲YouTube@MBCNEWS

然而明明是用來保護兒童，拘束司機聞名開車的法案，最近卻突然變成了不少小學生的玩樂手段。 日前播出的 KBS《早上好大韓民國LIVE》中就公開了這可怕的一幕。 有車主提供行駛記錄儀的影片，上面顯示車主正以緩慢車速往社區大門行駛，突然一名小學生模樣的孩子突然躺在了道路中間，然後起身坐了片刻之後，又像什麼事情都沒發生一樣和朋友們一起離開。 這一行為不僅可能把無辜的駕駛人變成交通事故加害者，也危及到了學生本人的生命安全。



▲KBS《早上好大韓民國LIVE》

除此之外，節目裡還曝光了孩子們遇到紅燈卻仍然站在斑馬線上看著車來車往，甚至用手敲打過往車輛的影片，看得人都為他們捏了一把冷汗，實在是太危險了。



▲KBS《早上好大韓民國LIVE》

「首圖：KSD」

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