真是要不得！韩国小学生利用「民植法」（一条保护儿童的交通法）来捉弄驾驶者！

一条为保护儿童过路安全举全韩国之力才通过的「民植法」，竟沦为一些小学生们玩乐的手段？我们先来了解一下「民植法」的背景。

「民植法」在韩国是一条很严格的交通法，当时法案通过之后，全韩国的司机们都慌了。 事情起因是这样的：一个司机在儿童保护区内以23.1km的时速缓慢行驶时，撞死了突然从路边跑出来的名叫民植（音译）的小孩。 事故发生在没有信号灯的斑马线上，由於司机没有按规定先停车，因此被告到法院等待宣判。

事件发生后，民植的父母呼吁社会应该加强儿童保护区事故的处罚。 所以该法案也叫做「民植法」。「民植法」作为保护儿童安全的法律，规定儿童保护区内需安装信号灯和监控设备，还修改了儿童保护区内发生事故时的处罚规定。 根据新规定： 如果在儿童保护区内，司机在驾车时并不遵守保护区内的形式规定，且没有尽到司机的注意义务，并以「12大重过失」（闯红灯、逆行、超速限速区20km/h、违法 超车或加塞、违反越过铁路规定、撞上斑马线的行人、无证驾驶、酒驾、人行道驾车、没做好乘客坠车、违反儿童保护区安全规定、货车没做好货物的固定等）的行为造成事故，让儿童受伤时处以1年~15年有期徒刑或者500~3000万韩元的罚款。如果肇事致儿童死亡时，直接判处3年以上有期徒刑至无期徒刑。



▲YouTube@MBCNEWS

然而明明是用来保护儿童，拘束司机闻名开车的法案，最近却突然变成了不少小学生的玩乐手段。 日前播出的 KBS《早上好大韩民国LIVE》中就公开了这可怕的一幕。 有车主提供行驶记录仪的影片，上面显示车主正以缓慢车速往社区大门行驶，突然一名小学生模样的孩子突然躺在了道路中间，然后起身坐了片刻之后，又像什么事情都没发生一样和朋友们一起离开。 这一行为不仅可能把无辜的驾驶人变成交通事故加害者，也危及到了学生本人的生命安全。



▲KBS《早上好大韩民国LIVE》

除此之外，节目里还曝光了孩子们遇到红灯却仍然站在斑马线上看著车来车往，甚至用手敲打过往车辆的影片，看得人都为他们捏了一把冷汗，实在是太危险了。



▲KBS《早上好大韩民国LIVE》

「首图：KSD」

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