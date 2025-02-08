【K社韓國小白科】人氣氣象女主播疑似受職場壓迫才走上絕路，曾上《劉QUIZ》，還是JYP練習生！留下17頁2750字遺書控訴

MBC電視台氣象播音員，曾是JYP前偶像練習生的吳曜安娜（오요안나）疑似因職場霸凌輕生，事件受到社會高度關注。

2024年12月中旬，因吳曜安娜的IG停更多時而引發粉絲的擔憂，MBC電視台突然透露她早在9月就已去世的噩耗，令不少網友震驚。 時隔1個多月，韓媒《每日新聞》揭秘她的死因，疑似遭到職場霸凌。

據悉，吳曜安娜的手機被解鎖後發現了長達2750字、相當於17頁紙的遺書。 遺書中提到她遭到兩位特定氣象主播的職場霸凌。 《每日新聞》表示，吳曜安娜於2021年5月成為MBC的自由職業氣象主播，之後從2022年3月起開始成為職場霸凌的受害者。



遺書中提到，前輩氣象主播在錯誤報導後將責任推卸給了吳曜安娜; 另一位較早入職的同事在吳曜安娜請求糾正錯誤天氣資訊時，還指責她「後輩竟敢指正前輩」。 此外在吳曜安娜的KakaoTalk聊天記錄中，也顯示有一位氣象主播曾在下班後因認為吳曜安娜需要「被教導」，強行將她留在公司，甚至拖延了她的下班時間，長達到1小時至1小時半。

當吳曜安娜在2022年10月受邀參加tvN的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，有一位氣象主播曾對她說出「你在幹什麼？ 你上《劉QUIZ》能說什麼？」等言辭不當的批評。 《每日新聞》還報導不少同事通過短訊或語音等長期指責吳曜安娜「能力不足」。

吳曜安娜在離世前曾向MBC的4名相關人員透露自己所遭受的職場霸凌，但在吳曜安娜去世後MBC並未進行任何進一步調查。 《每日新聞》多次試圖聯繫遺書提到氣象主播A和B，A某直接隱身，B某則表示：「我們大家都很困難，不知道這樣聯繫合不合適。 如果想了解情況的話可以直接聯繫MBC。」MBC的相關人員對《每日新聞》表示：「我們還沒有完全掌握情況。 如果我們有做錯的地方，我們會進行改正，接受批評。」

吳曜安娜於去年9月去世，具體死因尚未公開，她曾是JYP娛樂的偶像練習生，2019年在春香選美大賽中獲得「淑」的稱號，2021年她成為MBC的公招氣象主播，負責平日和週末的天氣播報，並因出演《劉QUIZ ONE THE BLOCL》而引起了公眾關注。

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