【K社韓國小百科】韓國松島擬建103層超高地標塔，近仁川機場引撞擊擔憂

韓國松島國際都市擬建設超高層地標建築。考慮到臨近仁川機場，首爾航空廳一度指出高度不宜超過395m，否則恐有遭飛機撞擊的隱患。但仁川市執意堅持高度420m，並於近日獲得首爾航空廳同意。 去年底濟州航空發生駭人空難後，新地標的安全問題引起關註。

這座103層地標建築的前身是擱淺多年的仁川雙子塔。 松島國際都市是韓國在90年代以填海造地方式建造的新都市，2003年作為仁川自由經濟區的一部份開始開發。 2007年，仁川市提出建設全韓國乃至全世界第一高的雙子塔，最初計劃是地上151層、高度613m、2013年竣工。以下為最初的設計圖：



該計劃於2015年被取消，並在2022年調整為103層、高度420m。 該建築的地基位置在松島6·8工區，靠近西側海岸，緊鄰仁川大橋，距離仁川國際機場的直線距離約為14km。



對於建築高度，首爾地方航空廳曾給出明確建議：若按照2.5%的失敗進場爬升角度，應將地標塔的高度從420米再調低至395米。 所謂「失敗進場爬升角度」是指飛機著陸失敗後進行重飛時需要拉升的角度，2.5%意味著每飛行100米需要拉高2.5米。 角度越大，可允許的周邊建築物高度也越高，但同時也意味著飛行員必須進行更加劇烈的操作，亦伴隨更大的風險。



對此，仁川經濟廳基於與民間開發商簽署的協定，以及部份松島居民對超高層建築的支持聲音，向首爾航空廳提出請求，希望將失敗進場爬升角度從2.5%提高到3%。 仁川經濟廳聲稱，即便將該角度提高到4%也不會對航空安全造成太大影響，所以3%完全在安全範圍之內。

去年6月，首爾航空廳委託專業機構對相關安全性重新進行評估，並於近日給出了「可以進行飛行程序變更」的判斷，即允許按照420m進行建設。以下為103層地標塔設計圖：



然而，隨著濟州航空慘案發生，松島居民中間也開始出現不同聲音，有人認為比起單純的推動經濟發展、建設超高層建築，更應優先考慮居民的安全。

在國外航空公司擔任駕駛員的松島居民金某表示，開發活動不應妨礙飛行安全，現在仁川機場每小時都有80架飛機起落，必須格外謹慎。 仁川市議會建設交通委員長金大中（音）指出，飛機事故容易釀成重大慘劇，與其執著於地標塔的高度，不如思考其所承載的內容和主題。

亦有松島市民提到災害安全和環境社會等問題，例如所在位置多海嘯、強風、反光，一旦出現火災等緊急狀況恐難以安全疏散和對應，亦可能產生交通擁堵、空屋增加等經濟層面的副作用。 如果放棄超高層建築，具有實用性和象徵性的中高層建築亦可展現松島的獨特魅力，勝任地標職能。 松島某居民團體近日掛出條幅，要求針對飛機安全制定相應對策。



與此同時，亦有部份居民堅定支持建設地標塔。 松島居民網路社群「All That 松島」的代表金成勳一直持積極支持態度，認為仁川塔將有力拉動松島市的經濟成長、提升都市競爭力，並強調103層並非單純的高度，而是一個明確的目標，是將松島打造成韓國門面城市的基礎：「將為仁川帶來嶄新的天際線景觀，提升國際競爭力。」松島和青蘿的部份居民團體也認為，既然評估報告認為安全，就不必堅持反對。

如依計劃進行，青蘿城市塔（448m）和仁川塔（420m）將成為韓國僅次於樂天世界塔（555m）的第二和第三高建築。以下為青蘿城市塔鳥瞰圖：



首爾航空廳將在1月底完成內部審查，並將此次評估結果正式提交給仁川經濟廳。 本次評估僅是根據法律和規定進行的預備設計層面的技術審核，最終決定權在於建設審批機構——仁川市和仁川經濟廳。 仁川經濟廳將通過為期1年的設計工作，向國土交通部提出飛行程序變更請求。 因為航空廳在評估過程中已與國土交通部進行過協商，並聽取了航空專家和航空公司的意見，預計該請求不太可能遭到駁回。

參考來源：https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003608955?sid=102，https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013010765?sid=102，https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015157342?sid=102，https://www.incheonin.com/news/articleView.html?idxno=84158 等

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