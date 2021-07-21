《第六感2》愛情線誕生♡ Jessi想和李相燁結婚，李相燁願為Jessi隱退顧小孩

本來是想看全昭旻&河錫辰，結果被Jessi和李相燁閃到！這一集超級推薦各位觀看，粉紅泡泡滿溢又燒腦！

（前情提要：《1%的可能性》CP來啦！《第六感2》全昭旻見河錫辰笑容沒停過，直率喊：「喜歡啊！」‎）

還記得《第六感》第一季時，李相燁當嘉賓一直被Jessi Diss嗎？因為笑果太好了，李相燁就成了第二季固定班底。上週播出的《第六感2》最新EP.4，他的冤家Jessi竟然語出驚人想和他結婚！

先回顧李相燁與Jessi的愛恨情仇吧！第一季兩人首次見面時，Jessi一直搞不清楚李相燁的名字，誤會他是「李珉廷」（李相燁在《結過一次了》的對手戲演員）一直喊人家「珉廷歐巴」，後來發現「相燁」諧音「五花」，為了好記就改稱「五花歐巴」。

（圖：《第六感》@friDay影音 截圖）

後來李相燁受邀Jessi網路節目《Jessi的Show!terview》，節目上仍不時被Jessi Diss，但兩人越聊越有火花，玩「理想型Bingo」時Jessi還說：「如果條件都符合的話，我們就交往了。」結果還不錯呢！李相燁說喜歡高冷、可愛又是狗狗相的人，Jessi直說：「我就是這樣的人啊！」尾聲也承認李相燁真的很接近自己的理想型。

（圖：《Jessi的Show!terview》截圖）

▼《Jessi的Show!terview》該集最近出現一些留言，說是看了《第六感2》Jessi與李相燁很有CP感才回頭看的呢！



李相燁加入《第六感2》和第一季一樣少不了罪受，但明顯和Jessi親近了許多，Jessi在Diss李相燁之餘還是會顧及他，EP.3劉在錫就說：「只有賢珠（Jessi本名）會照顧相燁啊！她（全昭旻）甚至對你（李相燁）視而不見，上一次也是。」

（圖：《第六感2》@friDay影音 截圖）

當集「造句求婚」遊戲，Jessi極盡魅惑李相燁，李相燁雖一度招架不住仍答應求婚了，而李相燁造句造得不怎麼樣時，Jessi也答應了（難道這是在鋪陳什麼嗎？）。

（圖：《第六感2》@friDay影音 截圖）

回到主軸EP.4，李相燁算命被算出大約會在2024年結婚，Jessi馬上面有難色說：「什麼啊？我還以為你總有一天會跟我結婚呢！」直說李相燁是自己的菜。當算命師說李相燁40出頭會遇到能幹的女人，Jessi也馬上拍拍李相燁指著自己。

（圖：《第六感2》@friDay影音 截圖）

看著這個情況，算命師幫腔：「配偶可能是一起工作或一起創業的。如果你們真的在一起，他（李相燁）會馬上放棄事業。」說Jessi負責賺錢，李相燁就不用工作了。李相燁聽了對Jessi說：「我可以只顧小孩！」Jessi興奮回應：「我也想生小孩！」《第六感2》愛情線悄悄誕生……

（圖：《第六感2》@friDay影音 截圖）

遊戲上Jessi不忘宣示主權，閒聊時還說：「我會不會真的跟相燁哥結婚啊？」其他人紛紛贊成、說他們很相配、到時候要在結婚典禮上為他們獻唱祝歌。

（圖：《第六感2》@friDay影音 截圖）

甚至連節目組也嗑起這對CP！Jessi玩在「字首造詞」差點講出敏感詞語，李相燁身為敵隊竟然站出來為她解釋，這一幕被後製調皮地放上「誓死捍衛女朋友」字眼，超級噴笑XDD

（圖：《第六感2》@friDay影音 截圖）

沒想到整集EP.4除了「多仁CP」全昭旻&河錫辰‎外，意外收穫了另一對CP呢！網友說：「Jessi在那之前就說滿喜歡相燁了，還真的告白了呵呵，從Jessi的性格來看好像不是隨便說的。」、「如果說在錫哥是親哥哥的感覺，那麼相燁哥真的是理想型……是喜歡的哥哥啊」、「五花肉歐巴太甜了，以為心臟要爆炸了。」

▼Jessi與李相燁愛情線誕生片段（上述留言來源為此，完整節目台灣可於friDay影音收看）



（封圖圖源：《第六感2》@friDay影音 截圖、《Jessi的Show!terview》截圖）

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