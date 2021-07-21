是戀愛、是曖昧還是什麼都不是！這個行為對韓韶禧來說絕對就是「曖昧」

這些行為到底是戀愛，還是曖昧，亦或是什麼都不是？

最近韓劇《無法抗拒的他》正在熱播中，宋江扮演的「朴宰彥」是個情場老手，撩得女主角「劉娜比」（韓韶禧 飾）情迷意亂。而戲外，宋江和韓韶禧在片場的互動也看得觀眾直呼「這兩人真的沒在談戀愛？」摟腰、喂棒棒糖等花絮比正劇還要甜，有感情經驗的網友們紛紛評論：「這就是曖昧啊！」



▲JTBC《無法抗拒的他》官方劇照

其實對於「曖昧」，宋江和韓韶禧都有自己的標準。日前，他倆做客YouTube Netflix Korea頻道的節目，被問及：「借著酒勁Kiss的話是曖昧還是什麼都不是。」宋江堅定地表示是「曖昧」，而韓韶禧則稱：「都親上了，這是戀愛，可能是我有些保守。」

接著給出的第二個問題是：「一起去餐廳吃飯，對方幫你切牛排，最後還把剩下的一塊Pizza遞給你，這是曖昧還是戀愛？」兩人一開始都表示：「什麼都不是。」宋江解釋：「會給吧，肚子很撐，或者不想吃了。」但韓韶禧思考了片刻之後，改口：「幫忙切牛排對我來說就是曖昧啊，Pizza可以給，但幫忙切牛排絕對就是曖昧。」



▲YouTube截圖@Netflix Korea

對於韓韶禧的發言，也引發了廣大網民的討論，不少人都贊同她的說法，稱：「對方幫你切肉的話，一定是曖昧關係。」



「首圖：JTBC《無法抗拒的他》官方劇照」

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