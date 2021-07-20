《1%的可能性》CP來啦！《第六感2》全昭旻見河錫辰笑容沒停過，直率喊：「喜歡啊！」

手刀複習《1%的可能性》&《Running Man》！

《第六感2》最令人期待的組合來了！上週五播出的EP.4邀來全昭旻在愛情喜劇《1%的可能性》合作的河錫辰，兩人整場相處下來自然又可愛，觀眾看了心動不已。



先是開場兩人的擁抱，在先前預告出爐時就曾引發話題。有網友發現全昭旻每次看見河錫辰都會自然張開雙，沒錯，請對照《Running Man》2019-04-14期（EP.447）全昭旻生日特輯，這兩次全昭旻都是青蛙般蹦蹦跳上前抱住河錫辰。

（圖：《第六感2》@friDay影音 截圖）

（圖：《Running Man》@iQIYI 截圖）

選隊友時，河錫辰雖然先選了Jessi，但仍抵不住全昭旻的炙熱眼光選了她，全昭旻本來還皺了一下眉，一聽到自己名字就滿面春風。

（圖：《第六感2》@friDay影音 截圖）

在車上時，全昭旻和河錫辰還能隔著一排位置聊天。「錫辰歐巴最近都在幹嘛？」「我嗎？我一直等待今天啊！」Jessi忍不住說：「老實說你們交往過吧？」全昭旻回應：「交往過怎麼可能這麼坦然？」但劉在錫卻說：「在我看來沒有交往過，但全昭旻對河錫辰應該有好感吧！」全昭旻隨即承認：「喜歡歐巴啊，每次要去片場時，我都不知道有多開心。」

（圖：《第六感2》@friDay影音 截圖）

玩起無人島選擇遊戲，問河錫辰要選誰在無人島單獨相處，河錫辰本來順應吳娜拉意思選了美珠，但最後還是選了昭旻♡

（圖：《第六感2》@friDay影音 截圖）

後面還有個被甜到的瞬間，當全昭旻被算命師說脾氣要改，河錫辰馬上質疑：「她脾氣沒有不好啊？合作時，即使有一堆離譜的班表，她都沒有發過脾氣。」算命師又說全昭旻是「蛇蠍美人」時，河錫辰同樣嗤之以鼻。

（圖：《第六感2》@friDay影音 截圖）

我們來看網友怎麼說……

「和河錫辰緊緊擁抱，真的真的非常非常激動ㅠㅠ」

「看來全昭旻每次擁抱的時候，河錫辰也會自然地張開雙臂ㅠㅠ」

「每次出演同一檔節目都會那樣，兩個人結婚吧。」

「不是呵呵呵，看到這個呵呵呵，覺得全昭旻和梁世燦是商業關係，和河錫辰的反應倒是真的。」

▼《第六感2》全昭旻♡河錫辰互動合集（上述留言來源為此，完整節目台灣可於friDay影音收看）



▼回顧《Running Man》（台灣可於iQIYI收看完整節目）





不過，雖然我們觀眾看了很甜、笑容和全昭旻一樣沒停過，但劉在錫可是感到很頭痛，不時調侃「愛情青蛙」全昭旻，超級搞笑XDDD

（圖：《第六感2》@friDay影音 截圖）

曾和全昭旻一起拍攝《頂級巨星柳白》的李相燁反應也很有趣，但也沒辦法，全昭旻和李相燁在《Running Man》太熟了，早就沒有任何CP氛圍了(?)，《Running Man》全昭旻生日特輯裡，李相燁還是全昭旻第一個打槍不想約會的對象呢！不過李相燁也不用太難過，你有Jessi啊♡

（圖：《第六感2》@friDay影音 截圖）

（封圖素材：《第六感2》@friDay影音 截圖）

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