朴敘俊＆V＆崔宇植亮相的Peakboy新曲MV預告來了：鷹眼才能精準找到V啊XD

「Wooga Family」的兄弟情萬歲！

由演員朴敘俊、朴炯植、崔宇植、愛豆團防彈少年團成員V和歌手Peakboy組成的「Wooga Family」是韓娛圈內最負盛名的死黨Line之一，幾人雖然身處娛樂圈不同領域，卻一直心繫對方，而「Wooga Family」也代表著「我們真的是家人」，幾人也經常相約出遊、聚餐，互相探班、應援，真正是親如一家人。他們的友情每一次被曝光出來都贏得廣大粉絲和民眾的祝福，誰不羨慕這幾個大男生的友情呢。



這一次小分隊再次集結，朴敘俊等人為好友Peakboy的新曲拍攝MV，這強大的陣容縱觀整個K-POP史也不多見，更何況他們幾人還隸屬不同經紀公司，真的很不簡單！日前，Peakboy公開了自己作詞作曲的新歌《僑胞髮型》（교포머리）MV預告，鏡頭一掃而過，除了朴敘俊的特寫之外，V和崔宇植如同電影彩蛋一般需要粉絲們鷹眼識別，想來是為了保證MV的神秘感啊，是不是超級想要快點看到完整版MV呢。



▲YouTube@Peakboy Official

此外，Peakboy的新歌《僑胞髮型》（교포머리）將於25日下午6點（韓國時間）公開，好友們友情出演的MV也將同時曝光。



「首圖：KAKAO TV」

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