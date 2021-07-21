《第六感2》爱情线诞生♡ Jessi想和李相烨结婚，李相烨愿为Jessi隐退顾小孩

本来是想看全昭旻&河锡辰，结果被Jessi和李相烨闪到！这一集超级推荐各位观看，粉红泡泡满溢又烧脑！

（前情提要：《1%的可能性》CP来啦！《第六感2》全昭旻见河锡辰笑容没停过，直率喊：「喜欢啊！」‎）

还记得《第六感》第一季时，李相烨当嘉宾一直被Jessi Diss吗？因为笑果太好了，李相烨就成了第二季固定班底。上周播出的《第六感2》最新EP.4，他的冤家Jessi竟然语出惊人想和他结婚！

先回顾李相烨与Jessi的爱恨情仇吧！第一季两人首次见面时，Jessi一直搞不清楚李相烨的名字，误会他是「李珉廷」（李相烨在《结过一次了》的对手戏演员）一直喊人家「珉廷欧巴」，后来发现「相烨」谐音「五花」，为了好记就改称「五花欧巴」。

（图：《第六感》@friDay影音 截图）

后来李相烨受邀Jessi网路节目《Jessi的Show!terview》，节目上仍不时被Jessi Diss，但两人越聊越有火花，玩「理想型Bingo」时Jessi还说：「如果条件都符合的话，我们就交往了。」结果还不错呢！李相烨说喜欢高冷、可爱又是狗狗相的人，Jessi直说：「我就是这样的人啊！」尾声也承认李相烨真的很接近自己的理想型。

（图：《Jessi的Show!terview》截图）

▼《Jessi的Show!terview》该集最近出现一些留言，说是看了《第六感2》Jessi与李相烨很有CP感才回头看的呢！



李相烨加入《第六感2》和第一季一样少不了罪受，但明显和Jessi亲近了许多，Jessi在Diss李相烨之余还是会顾及他，EP.3刘在锡就说：「只有贤珠（Jessi本名）会照顾相烨啊！她（全昭旻）甚至对你（李相烨）视而不见，上一次也是。」

（图：《第六感2》@friDay影音 截图）

当集「造句求婚」游戏，Jessi极尽魅惑李相烨，李相烨虽一度招架不住仍答应求婚了，而李相烨造句造得不怎么样时，Jessi也答应了（难道这是在铺陈什么吗？）。

（图：《第六感2》@friDay影音 截图）

回到主轴EP.4，李相烨算命被算出大约会在2024年结婚，Jessi马上面有难色说：「什么啊？我还以为你总有一天会跟我结婚呢！」直说李相烨是自己的菜。当算命师说李相烨40出头会遇到能干的女人，Jessi也马上拍拍李相烨指著自己。

（图：《第六感2》@friDay影音 截图）

看著这个情况，算命师帮腔：「配偶可能是一起工作或一起创业的。如果你们真的在一起，他（李相烨）会马上放弃事业。」说Jessi负责赚钱，李相烨就不用工作了。李相烨听了对Jessi说：「我可以只顾小孩！」Jessi兴奋回应：「我也想生小孩！」《第六感2》爱情线悄悄诞生……

（图：《第六感2》@friDay影音 截图）

游戏上Jessi不忘宣示主权，闲聊时还说：「我会不会真的跟相烨哥结婚啊？」其他人纷纷赞成、说他们很相配、到时候要在结婚典礼上为他们献唱祝歌。

（图：《第六感2》@friDay影音 截图）

甚至连节目组也嗑起这对CP！Jessi玩在「字首造词」差点讲出敏感词语，李相烨身为敌队竟然站出来为她解释，这一幕被后制调皮地放上「誓死捍卫女朋友」字眼，超级喷笑XDD

（图：《第六感2》@friDay影音 截图）

没想到整集EP.4除了「多仁CP」全昭旻&河锡辰‎外，意外收获了另一对CP呢！网友说：「Jessi在那之前就说满喜欢相烨了，还真的告白了呵呵，从Jessi的性格来看好像不是随便说的。」、「如果说在锡哥是亲哥哥的感觉，那么相烨哥真的是理想型……是喜欢的哥哥啊」、「五花肉欧巴太甜了，以为心脏要爆炸了。」

▼Jessi与李相烨爱情线诞生片段（上述留言来源为此，完整节目台湾可於friDay影音收看）



（封图图源：《第六感2》@friDay影音 截图、《Jessi的Show!terview》截图）

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