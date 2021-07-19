Colde&伯賢合作曲《When Dawn Comes Again》21日公開

韓國創作歌手Colde宣佈將在21日發行新單曲，合作名單裡驚現已經入伍的伯賢！

Colde所屬社WAVY今日凌晨通過SNS發佈回歸預告，新歌名為《When Dawn Comes Again》，將在7月21日晚6點（韓國時間）發佈。



Colde - 또 새벽이 오면 (Feat. 백현)

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Colde - When Dawn Comes Again (Feat. BAEKHYUN)

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21 07 21 6PM pic.twitter.com/4fzCJsOejX — wavycolde (@wavycolde) July 18, 2021

其實Colde和伯賢早已有過多次合作，Colde曾為伯賢迷你一輯的收錄曲《Diamond》作詞，併為迷你二輯收錄曲《Love Again》和迷你三輯收錄曲《Love Scene》擔任製作，Colde也在自己的Youtube頻道cover過《Love Again》和《Love Scene》。



此外，Colde今年以來和不少藝人都有合作：先是和請夏一起翻唱混聲組合s#arp的經典歌曲《我的嘴唇像溫暖的咖啡》，接著和Epik High合作發行數位單曲《適合雨天聽的歌（Rain Song）》：



Colde今年上半年發行的EP專輯《理想主義》和單曲《光》都帶給人希望和安慰的感覺，這次的新歌以及和伯賢的合作都令人期待~



（封圖：IG@wavycolde，SM）

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