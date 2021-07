Colde&伯賢合作曲《When Dawn Comes Again》21日公開

韓國創作歌手Colde宣佈將在21日發行新單曲,合作名單裡驚現已經入伍的伯賢!

Colde所屬社WAVY今日凌晨通過SNS發佈回歸預告,新歌名為《When Dawn Comes Again》,將在7月21日晚6點(韓國時間)發佈。



Colde - 또 새벽이 오면 (Feat. 백현)

Colde - When Dawn Comes Again (Feat. BAEKHYUN)

21 07 21 6PM pic.twitter.com/4fzCJsOejX