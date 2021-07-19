韓劇《宮》尹恩惠&朱智勳在街上當眾KISS的場面，這一幕隱藏的秘密時隔15年終於公開

OMG～！這一部韓劇也是很多人心中的經典，大家還記得嗎？節目《認識的哥哥》

上週六 JTBC 播出的《認識的哥哥》邀請到了兩組元祖偶像登場，有 Baby V.O.X 的尹恩惠和簡美妍，以及神話的 JunJin 和 Andy，大家暢聊過往，勾起大家不少的回憶。

▼兩組團體各自帶來經典歌曲的表演，還順勢的小小合作了一下：（此為節目上看不到的完整版）

當時尹恩惠從偶像轉型成演員，在2006年透過首部主演的電視劇《宮》獲得相當大的迴響，她與朱智勳劇中飾演皇太子妃&皇太子，有一場戲是兩人在大街上KISS，身旁全是圍觀的路人，大家都在猜是臨演還是真的是路人。



尹恩惠表示這一幕在一旁的全是真正的路人，而且當時壓力非常大！因為絕對不能NG，攝影機躲在遠處拍攝，他們兩個人又都是新人時期，當時非常的緊張，雖然在劇中兩人是皇太子與妃子，但現實中在大家的眼裡，就像是兩個明星在接吻。



當時製作人還在旁邊大喊給出指令：「停！就站在那裡！把帽子拿下來。」然後親完就叫他們跑開，沒想到這一幕能拍得那麼美，當時還是未開播的狀態，所以也引起了不小的轟動。



*圖：《認識的哥哥》@friDay影音／MBC Drama@ Official

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