Colde&伯贤合作曲《When Dawn Comes Again》21日公开

韩国创作歌手Colde宣布将在21日发行新单曲，合作名单里惊现已经入伍的伯贤！

Colde所属社WAVY今日凌晨通过SNS发布回归预告，新歌名为《When Dawn Comes Again》，将在7月21日晚6点（韩国时间）发布。



Colde - 또 새벽이 오면 (Feat. 백현)

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Colde - When Dawn Comes Again (Feat. BAEKHYUN)

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21 07 21 6PM pic.twitter.com/4fzCJsOejX — wavycolde (@wavycolde) July 18, 2021

其实Colde和伯贤早已有过多次合作，Colde曾为伯贤迷你一辑的收录曲《Diamond》作词，并为迷你二辑收录曲《Love Again》和迷你三辑收录曲《Love Scene》担任制作，Colde也在自己的Youtube频道cover过《Love Again》和《Love Scene》。



此外，Colde今年以来和不少艺人都有合作：先是和请夏一起翻唱混声组合s#arp的经典歌曲《我的嘴唇像温暖的咖啡》，接著和Epik High合作发行数位单曲《适合雨天听的歌（Rain Song）》：



Colde今年上半年发行的EP专辑《理想主义》和单曲《光》都带给人希望和安慰的感觉，这次的新歌以及和伯贤的合作都令人期待~



（封图：IG@wavycolde，SM）

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