最近創造20%收視的恢單男們！卓在勳、林元熙、李常敏與金俊昊推出新綜藝《脫掉鞋子恢單4Men》

之後是不是可以從《我家的熊孩子》一路笑到《脫掉鞋子恢單4Men》XDDD

於綜藝節目《我家的熊孩子》以「離婚的窮酸恢單男」形象受到歡迎的卓在勳、林元熙、李常敏與金俊昊，將另外帶來一部同是觀察性綜藝的新節目《脫鞋恢單4Men》（신발 벗고 돌싱포맨）。

《脫掉鞋子恢單4Men》將讓有些彆扭、渴望幸福的這四位平均年齡50.5歲的男人，邀請嘉賓到自己家裡談天說地，內容包含離婚、健康與事業失敗等等煩惱，他們會用自己的慘痛經驗給予嘉賓建議，是部脫口秀兼觀察型綜藝節目。預計會透過恢單男吵吵鬧鬧的化學反應帶來趣味性，不同的聊天主題也能引發共鳴。

▼《脫掉鞋子恢單4Men》預告



卓在勳、林元熙、李常敏與金俊昊光在《我家的熊孩子》的化學反應就非常有魅力、吸引非常多觀眾收看，最近的輝煌成績就屬本月6日播出的EP.245。四個恢單男興致高昂的聽著都慶完與妻子張允貞的相戀故事，實時收視率衝到20.1%，為當日所有綜藝節目之冠！也許電視台SBS就是看準了恢單男與其他藝人製造的火花，推出了《脫掉鞋子恢單4Men》。

▼《我家的熊孩子》創造20.1%片段



《脫掉鞋子恢單4Men》將於7月13日晚間於SBS首播，播出時間接續《我家的熊孩子》之後，觀眾應有機會連續收看他們的搞笑表現。

（圖：《脫鞋恢單4Men》預告@SBS Entertainment）

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