少女時代Tiffany首次挑戰演技！將出演新劇《財閥家的小兒子》有望與宋仲基合作

這部劇目前的選角有宋仲基、李聖旻、申賢彬（《機醫》張冬天），再加上少女時代 Tiffany 的話，陣容真的太厲害了～。

JTBC 充滿話題性的新劇《財閥家的小兒子》又多了一位厲害的選角名單，那就是少女時代 Tiffany 將出演本劇，首次挑戰電視劇作品演技的她，劇中將會飾演僑胞的角色，本身就在美國洛杉磯長大，可以說是相當適合。



*圖：tiffanyyoungofficial@IG

這部《財閥家的小兒子》同時也是宋仲基、李聖旻、申賢彬等人氣兼具實力的演員們正在考慮出演的作品，預計排在明年上半播出，從劇本內容到選角名單都獲得了非常熱烈的討論。



*圖：HiSTORY D&C、Yooborn Company@official

內容講述忠誠地為財閥鍾秀一家工作10年以上、卻被誣陷私吞資金、然後遭遇殺害的主人公，重生成為殺死自己的財閥家小兒子，為了侵吞整個財閥家族，一步步成長的奇幻復仇故事。



*圖：HiSTORY D&C@official

《財閥家的小兒子》由《W－兩個世界》、《不是機器人啊》鄭大胤導演，和《成均館緋聞》、《60天，指定倖存者》的金泰姬作家合作，預計再明年上半播出。

*圖：tiffanyyoungofficial@IG、HiSTORY D&C@official

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